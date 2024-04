Oblak je zmagal, živel oblak

Pred dvema desetletjema ali tremi niti informatiki sami niso verjeli, da bi lahko računalništvo v oblaku predstavljalo temelj informatike, saj so menili, da bodo podjetja ključne sisteme in podatke vedno rada držala pri sebi. Danes pa se te prakse skoraj otepajo.

Računalništvo v oblaku je torej postalo temelj sodobnega IT. Analitsko podjetje Gartner celo napoveduje, da bo že prihodnje leto 95 odstotkov novih delovnih bremen iz sveta IT obdelanih v oblaku. Skoraj vse, česar se podjetja lotijo na področju ustvarjanja in obdelave podatkov, gre torej v oblak. A če naj bi podjetja v praksi izkoristila tako zelo oglaševani prilagodljivost in stroškovno učinkovitost oblaka, se morajo ustrezno prilagoditi, sicer bo oblak precej »drag špas«. Že letos naj bi poraba podjetij za storitve v oblaku na svetovni ravni presegla tisoč milijard dolarjev! Ponudniki si že manejo roke ...

Zakup člankov