Nvidia Canvas - Umetna umetnost

Umetni razum (UR) potihoma prodira v vse pore našega življenja. Že nekaj časa pomaga pri zapletenih odločitvah, diagnosticira paciente, krmili logistiko letališč in namesto nas naroča mačjo hrano. Ravnokar se je odločil tudi umetnosti.

Za zdaj nas še ni doletela umetnorazumska različica Černobila, zato zadevi lagodno zaupamo in jo spuščamo v naša življenja. Tudi ko gredo algoritmi »po svoje«, so rezultati večinoma zabavni. Eno takšnih komičnih iztirjenj smo lahko opazovali pred leti, ko se je Microsoftov čvekač (chatbot) Tay v nekaj urah življenja v tvitosferi prelevil iz človekoljuba v supersociopatsko različico Adolfa Eichmanna. Večje škode sicer ni bilo in Microsoft ga je (precej prepozno) evtanaziral, izkazalo pa se je, da je razumeti človeka in človeštvo bolj zapleteno, kot je kazalo.

