Nujnost poenostavitev

Vsak vidik IT-infrastrukture je z leti postal neverjetno zapleten. Izziv obvladovanja kompleksnosti prinaša imperativ poenostavitev.

Že leta z zanimanjem preberem vsako napoved tehnološke prihodnosti. Strokovnjaki na področju infrastrukture IT le redko omenjajo t. i. veliko sliko, raje se osredotočajo na mikrotrende, kot so hiperpersonalizacija uporabniške izkušnje, razširjena raba umetne inteligence, robotska avtomatizacija v najrazličnejših panogah, prehod na hibridne oblačne modele, upravljanje IT-storitev itd. Njihove napovedi so informativne in koristne, le redko pa vsebujejo tudi konkreten načrt, kako jih uresničiti. Vsako podjetje, ki posluje vsaj desetletje, je za informatike nočna mora. Malodane povsod so v rabi še kakšni (pra)stari operacijski sistemi, strežniki in predvsem aplikacije, za katere ni več uradne podpore, mogoče niti njihov proizvajalec ne obstaja več. IT-okolje v podjetjih najpogosteje raste stopničasto – ko se kapacitete obstoječega zapolnijo, se poskrbi za dvig na novo raven in nekaj rezerve. A tak stopničasti razvoj in pogosto zelo heterogene rešitve (podjetja so pač kupila tisto, kar je bilo v danem trenutku zanje najugodneje) danes predstavljajo velike izzive na področju upravljanja IT-infrastrukture in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Vsako načrtovanje prihodnosti in strategije IT bi moralo zato imeti že v prvi točki zapisano besedo poenostavitev.

