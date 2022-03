Nujnost bančnih inovacij

Danes ni enostavno biti banka. Te imajo relativno visoke stroške poslovanja, saj morajo pospešeno vlagati v (najnovejšo) tehnologijo, poleg tega pa jih lahko mimogrede (o)smešijo tehnološki konkurenti, ki na svojo stran pospešeno pridobivajo uporabnike (in bančne prihodke).

Banke so leta pred pandemijo in tudi med njo veliko vlagale v digitalno tehnologijo, da bi bančništvo olajšale, naredile hitrejše in učinkovitejše. Na žalost s(m)o stranke kaj hitro ugotovile, kdo dela kaj bolje ali nudi ceneje. In so se začele velike migracije med bankami in ponudniki finančnih storitev. Zvestobe bankam je vedno manj – pa je ta vez včasih veljala za tisto, ki se jo (v praksi) najtežje prekine. Nič več. Zgolj med letoma 2018 in 2020 se je delež potrošnikov, ki svoji banki »močno« zaupajo, zmanjšal s 43 odstotkov na 29. Banke se danes zavedajo, da lahko veliko pridobijo s povrnitvijo empatije in odnosov – pri tem, kar je sicer postalo hladen in brezoseben posel. To bo pomenilo, da se morajo naučiti bolje razumeti finančno situacijo strank in se odzivati nanjo ter pustiti ob strani nekatere stare navade. Pri tem banke močno stavijo na podatke, umetno inteligenco in druge tehnologije, ki jim bodo pomagale predvideti namere strank in se odzvati z bolj prilagojenimi sporočili in ponudbo. Jim bo uspelo? Bomo videli. Pridobivanje zaupanja in kako obdržati stranke seveda nista edina izziva bank. Te še kako zanima, kako bodo v vse bolj digitaliziranem svetu še naprej služile denar ali pa vsaj poskrbele, da njihovega kolača ne bodo (po)jedli drugi.

