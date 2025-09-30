NTK, NTK, NTK… 30. izvedba

NT Konferenca brez Microsofta in brez nahrbtnikov? No, povsem brez vendarle ne. Vsekakor pa je NT Konferenca postala samostojna blagovna znamka, kjer Microsoft ni več glavni organizator, ampak le še eden izmed (večjih) sponzorjev.

Kdor se je kadarkoli udeležil NT Konference, nikakor ni mogel mimo vsakoletnih nahrbtnikov, ki so postali kultni in ponesli glas NTK daleč naokrog – morda kar po vsem svetu. Na letališčih vsepovsod srečujem ljudi, ki nosijo enega izmed nahrbtnikov NT Konference – slovenske konference, ki je letos potekala že v trideseti izvedbi. Vsekakor častitljiva obletnica.

Kar nekaj let je minilo (devet), odkar sem bil nazadnje na »ntkju«, in na prvi pogled se stvari niso kaj veliko spremenile: veliko ljudi, veliko razstavljavcev, veliko programa, zabavni večeri za druženje, priložnosti za mreženje – in, seveda, nahrbtniki.

Podrobnejši pogled pa vendarle razkrije, da to ni več »Microsoftova konferenca«. Zelo težko je bilo zaslediti Microsoftov logotip – ni ga bilo na velikem odru, ne na majicah in niti v NTK aplikaciji, razen tam, kjer so navedeni vsi ostali sponzorji. Seveda pa se večina predavateljev še vedno giblje v Microsoftovih krogih in posledično predstavlja Microsoftove tehnologije. Predavatelj z drugega konca sveta se je med svojo predstavitvijo komajda še spomnil, da bi moral ob naštevanju orodij umetne inteligence omeniti tudi Microsoft Copilot. Nihče mu ni zameril.

Tudi Slonu in Sadežu ni nihče zameril, da sta otvoritveno slovesnost vodila na svojstven način – s humorjem in razbijanjem (pre)mnogih stereotipov o računalničarjih, predvsem o introvertiranosti IT-jevcev. Na večerni zabavi pa se je izkazalo, da so to morda stereotipi preteklosti – ali pa se je profil udeležencev v zadnjih letih preprosto spremenil.

Mimogrede, ker so se v zadnjem času pojavljale govorice, da Microsoft zapušča Slovenijo, je predstavnik podjetja javno potrdil, da slovenska izpostava ostaja. Žalostna realnost pa je, da ostaja pod regijskim vodstvom s sedežem na Hrvaškem.

Tematike na NTK so bile tudi letos izredno raznolike in so uspešno pokrile širok spekter udeležencev: administratorje, inženirje, programerje, »DevOpse«, hekerje, managerje, marketingarje, prodajalce in druge. Ena od udeleženk okrogle mize je izrazila le še željo, da bi se konference udeležilo več vodstvenih kadrov.

Rdeča nit letošnje konference je bila seveda umetna inteligenca – čeprav tega nihče ni formalno poudaril, je bilo to povsem očitno. Skorajda ni bilo predavanja, kjer se umetna inteligenca ne bi omenila na takšen ali drugačen način. Ker je umetna inteligenca trenutno tudi velik marketinški hit, zgoraj omenjena želja po večjem številu vodstvenih udeležencev niti ne preseneča. Če namreč odločevalce v podjetjih prepričamo o nujnosti uporabe umetne inteligence, bo ta val vsaj še nekaj časa uspešno plul. V nasprotnem primeru bo počasi zamrl – uporabniki se bomo umirili, ko nam bo postalo jasno, kje in kdaj je umetna inteligenca res uporabna ter kje le povzroča šum in troši naš čas.

In kakšna bo prihodnost konference? To je verjetno vprašanje, ki si ga zastavljajo predvsem organizatorji – agencija MPG, ki pri NT Konferenci sodeluje že kar nekaj let. Gre za največjo slovensko IT konferenco in glede na veliko število vsakoletnih udeležencev bi lahko rekli, da ima po tridesetih letih za marsikoga tudi nostalgično vrednost. Z odmikom Microsofta pa se verjetno odpira prostor tudi za druge tehnologije, kar bi lahko pritegnilo dodatne udeležence iz drugega pola IT sveta.

Čeprav – roko na srce – veliko več udeležencev Grand Hotel v Portorožu verjetno ne bi prenesel. Do zadnjega kotička zapolnjena velika dvorana ob uvodni prireditvi in izjemno polne predavalnice med večino predavanj so nakazovale, da je konferenca na tej lokaciji pravzaprav dosegla svojo mejo. K dobri udeležbi zagotovo pripomore tudi sama lokacija – Portorož – ter dejstvo, da udeležbo na NTK-ju svojim zaposlenim največkrat plačujejo podjetja, kot nekakšno nagrado ali celo mini počitnice na morju. Seveda obstajajo tudi posamezniki, ki so kotizacijo plačali iz lastnega žepa, a bežen pogled na akreditacije je razkrival, da ima velika večina ob svojem imenu zapisano tudi ime podjetja.

Nekaj pa je gotovo – tudi IT-jevci se radi družimo v živo. In v Sloveniji si želim še več konferenc, namenjenih Novim Tehnologijam.