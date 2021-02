Novosti pri električnih avtomobilih - Rogljiček brez kave

V Sloveniji, verjeli ali ne, izdelujejo kar dva električna avtomobila. Sicer oba prihajata iz iste tovarne in sta na prvi pogled skorajda enaka, razlika se skriva predvsem pod potniško kabino.

Novi električni twingo in smart ForFour se bolj kot ne razlikujeta le v znački in ceni, oba sestavljajo pri nas, v novomeškem Revozu. Kar je bolj zanimivo, z elektrifikacijo so najprej pohiteli pri smartu, twingo je prišel na vrsto šele lani. Čeprav je pogonski sklop ostal enak, se je Renault odločil povečati kapaciteto baterije ter poskušal z najnižjo stopnjo opreme približati ceno bencinsko gnanemu modelu. Žal mu je pri tem zagodel Ekosklad, ki je subvencijo – znižal.

