Novi univerzitetni center

Pri nas so se večuporabniški sistemi s časovnim dodeljevanjem uveljavili šele v 80., predvsem s prihodom supermini računalnikov DEC VAX-11. Svojevrsten mejnik pa v tem pogledu predstavlja že nov univerzitetni računalniški center z osrednjim računalnikom DEC System 10. Njegova namestitev napoveduje vstop v obdobje interaktivnega računalništva in sodobnih računalniških omrežij.

Hkratno interaktivno delo več uporabnikov prek oddaljenih povezav je postalo mogoče šele na računalnikih s časovnim dodeljevanjem. Najbolj značilni in inovativni med njimi so bili prav veliki računalniki iz družine DEC PDP-10, kasneje poznani tudi pod nazivom DEC System 10 in System 20. Ti so v računalništvo vnesli še številne druge novosti, ki se danes zdijo samoumevne in predstavljajo velik napredek v uporabnosti in povezljivosti. Ponašali so se z zmogljivim terminalskim uporabniškim vmesnikom, s pravim datotečnim sistemom in z vsestranskimi programskimi zmogljivostmi. Uporabnikom so omogočili so bolj aktivno in neposredno udeležbo, z njimi pa so zares postale očitne tudi prednosti, ki jih lahko nudijo dobro razvita računalniška omrežja.

Zakup člankov