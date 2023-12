Novi stari svet

Čeprav dandanes v svetu naredimo bistveno več fotografij kot kadarkoli v zgodovini človeštva, se je del fotografije, predvsem amaterski in profesionalni, vrnil 30 let v preteklost. To se na prvi pogled sliši kot recept za katastrofo, a večina fotografskih podjetij lepo živi naprej. Sicer v krepko manjšem obsegu kot pred dobrim desetletjem, a vsi veliki so še vedno tu. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System (Olympus) in Pentax.

Oglejmo si dva vidika fotografije, sociološkega in tehničnega. Začnimo s prvim. Če pogledamo zgodovino, vidimo, da je človeštvo že dokaj zgodaj začelo upodabljati okolico in tudi samo sebe. A tisti del, ki nas bolj resno zanima, se je začel proti koncu 14. stoletja, ko so slikarji postali dostopni širšemu krogu in so začeli slikati realistične portrete.

Zakup člankov