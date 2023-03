Novi prijatelj

Od nekdaj se bolje razumem z računalniki kot z ljudmi. To sicer rečem v šali, a kot pravijo, je v vsaki šali tudi kanček resnice. Računalniki so konec koncev orodje uporabnikov, torej ljudi, ki jih kot sistemski administrator podpiram in jim pomagam, da lahko opravljajo svoje delo.

A z uporabniki je križ. Nekateri se tako malo spoznajo na računalnike, da se mi tlak dvigne, že ko pomislim, da me čaka telefonski klic z njimi. Na drugi strani spektra imam uporabnike, ki se dovolj spoznajo, da z njimi skoraj ni dela. Dokler ne pride trenutek, ko pogum prehiti znanje in zabredejo v težave …

