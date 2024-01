Nove dimenzije prenov poslovnih procesov

Eno je jasno: ponavljajoči se procesi, ki temeljijo na pravilih, bodo avtomatizirani. Zanimivo pa bo videti, koliko rezerve bo v poslovnih procesih še našla tehnologija umetne inteligence.

Najnovejši statistični podatki podjetja AIMultiple, raziskava je bila opravljena novembra letos, kažejo, da vodstva podjetij izražajo vse večje zanimanje za napredne rešitve s področja upravljanja poslovnih procesov (BPM), in sicer te zanimajo kar 73 odstotkov vprašanih. Večina podjetij orodja BPM tudi že uporablja, 70 odstotkov jih z njimi modelira poslovne procese, 62 odstotkov pa tudi upravlja. In zdaj najbolj boleč podatek: le 15 odstotkov anketiranih podjetij je zadovoljnih z rezultati svojih prizadevanj za izboljšanje procesov! Očitno je, da na področju BPM nekaj »ne štima«. Strokovnjaki za upravljanje poslovnih procesov pogosto s prstom pokažejo na neskladje med uporabljanimi orodji in vrsto poslovnih procesov ter manko ustreznih znanj ter podatkov. Od želje do realnosti, v kateri bi orodja BPM podjetjem oziroma vodilnim kadrom pomagala pri sprejemanju odločitev, ki temeljijo na podatkih, je torej še daleč.

