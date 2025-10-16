Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Preizkusi
Objavljeno: 16.10.2025 | Avtor: Matej Šmid

Nova klasika

Logitech se pri najnovejši poslovni miški MX Master 4 ne loteva radikalnih sprememb, temveč nadgrajuje preverjeno formulo. Čeprav je oblika skoraj identična obstoječemu modelu MX 3S, novinka prinaša več manjših, a smiselnih dopolnitev, ki lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo.

MX Master 4 ohranja obliko »trojke«, ki se lepo prilega roki. Tipke so nekoliko mehkejše, kliki pa še tišji. Novost je velika gumijasta tipka za palec, na kateri je privzeto nastavljen ukaz »Action Ring«, z izbiro tega »kroga« lahko dostopamo do programskih bližnjic ali ukazov, ki jih določi uporabnik. V njem lahko na primer izberemo ChatGPT, ki se odpre v oknu (seveda brez naročnine), odpremo Raziskovalca ali Beležnico, vstavimo emodži v trenutno besedilo ali ustvarimo zaslonsko sliko. Nekatere aplikacije, kot sta Zoom in Adobejevi paketi, imajo že vnaprej pripravljene dodatne izbire. Novost je tudi haptični odziv – rahlo tresenje miške, ko se premikamo po Action Ringu. Škoda le, da je gumijasta tipka precej občutljiva in se zato pogosto sproži nenamerno, na primer, ko miško dvignemo.

Novost je tako imenovani Action Ring, ki se pokaže ob pritisku na tipko pod palcem in omogoča izbiro bližnjic.

Tako kot MX 3S ima tudi MX 4 optično tipalo z ločljivostjo do 8000 DPI, ki omogoča natančno sledenje tudi na steklenih površinah. Baterijska vzdržljivost ostaja na enaki ravni – Logitech navaja do približno 70 dni delovanja z enim polnjenjem, medtem ko minuta polnjenja prinese več ur uporabe. To lahko potrdimo tudi sami: baterija »drži in drži«. MX 4 omogoča hkratno povezavo z do treh naprav, prek Bluetootha ali priloženega sprejemnika Logi Bolt (USB-C), ki je po našem mnenju zanesljivejši.

Programska oprema Logi Options+ omogoča popolno nastavljanje/spreminjanje vseh tipk.

V drugih pogledih se »štirka« ne razlikuje bistveno od »trojke«. Kolešček omogoča preklop med natančnim in prostim drsenjem (tudi glede na trenutno aplikacijo), ima tipki naprej/nazaj in ponuja možnost prilagoditve bližnjic po aplikacijah. Vse tipke so programsko nastavljive prek aplikacije Logi Options+, ki pa se izkaže za občasno nezanesljivo. Po samodejni nadgradnji se namreč program ne zažene samodejno, zato nastavljene funkcije ne delujejo, dokler ga ročno ne odpremo.

Miška seveda ni namenjena igričarjem – zanjo ni dovolj natančna in »hitra« – ampak poslovnim in domačim uporabnikom, ki cenijo udobje in kakovost. Ker ne prinaša revolucionarnih sprememb, je ne moremo priporočiti uporabnikom modela MX 3S, tisti, ki iščejo res dobro poslovno miško, pa bodo verjetno trznili ob ceni. V časih, ko lahko brezimno miško kupimo že za 5 evrov (in celo Logitechovo za 10), je 130 evrov že skorajda nesramno visoka cena.

Logitech MX Master 4

Vrhunska miška

Kdo: logitech.com

Cena: 130 EUR

Za: Natančna, ergonomsko dovršena in udobna miška s prosto tekočim koleščkom. Programska oprema omogoča prilagoditev in spreminjanje funkcij vseh tipk.

Proti: Zelo visoka cena, občasno nezanesljiva programska oprema.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Kot v obrabljeni frazi je Starlink tudi v resnici upokojil že več satelitov, kot so jih druga podjetja sploh izstrelila. Vsak dan na Zemljo pade kakšen, kar ni malo. Že marca letos smo poročali, da je Starlink deorbitiral 865 satelitov, še dobrih tristo pa jih je bilo na seznamu. Trend se nadaljuje.

    novice
    Objavljeno: 13.10.2025 05:00
  • Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 05:00
  • <span><span>Telefone nam bodo prodajali še brez kablov</span></span>

    Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    ​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

    novice
    Objavljeno: 9.10.2025 14:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 07:00
  • AMD bo dobavljal čipe za OpenAI, slednji bo kupil desetino AMD-ja

    AMD bo dobavljal čipe za OpenAI, slednji bo kupil desetino AMD-ja

    AMD in Open sta sklenila strateško partnerstvo, v katerem bo imel OpenAI možnost kupiti 10 odstotkov podjetja AMD. Na borzi so AMD-jeve delnice nemudoma pridobile 25 odstotkov vrednosti, s čimer se je tržna kapitalizacija podjetja povzpela 335 milijard dolarjev.

    novice
    Objavljeno: 7.10.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov