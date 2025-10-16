Nova klasika

Logitech se pri najnovejši poslovni miški MX Master 4 ne loteva radikalnih sprememb, temveč nadgrajuje preverjeno formulo. Čeprav je oblika skoraj identična obstoječemu modelu MX 3S, novinka prinaša več manjših, a smiselnih dopolnitev, ki lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo.

MX Master 4 ohranja obliko »trojke«, ki se lepo prilega roki. Tipke so nekoliko mehkejše, kliki pa še tišji. Novost je velika gumijasta tipka za palec, na kateri je privzeto nastavljen ukaz »Action Ring«, z izbiro tega »kroga« lahko dostopamo do programskih bližnjic ali ukazov, ki jih določi uporabnik. V njem lahko na primer izberemo ChatGPT, ki se odpre v oknu (seveda brez naročnine), odpremo Raziskovalca ali Beležnico, vstavimo emodži v trenutno besedilo ali ustvarimo zaslonsko sliko. Nekatere aplikacije, kot sta Zoom in Adobejevi paketi, imajo že vnaprej pripravljene dodatne izbire. Novost je tudi haptični odziv – rahlo tresenje miške, ko se premikamo po Action Ringu. Škoda le, da je gumijasta tipka precej občutljiva in se zato pogosto sproži nenamerno, na primer, ko miško dvignemo.

Novost je tako imenovani Action Ring, ki se pokaže ob pritisku na tipko pod palcem in omogoča izbiro bližnjic.

Tako kot MX 3S ima tudi MX 4 optično tipalo z ločljivostjo do 8000 DPI, ki omogoča natančno sledenje tudi na steklenih površinah. Baterijska vzdržljivost ostaja na enaki ravni – Logitech navaja do približno 70 dni delovanja z enim polnjenjem, medtem ko minuta polnjenja prinese več ur uporabe. To lahko potrdimo tudi sami: baterija »drži in drži«. MX 4 omogoča hkratno povezavo z do treh naprav, prek Bluetootha ali priloženega sprejemnika Logi Bolt (USB-C), ki je po našem mnenju zanesljivejši.

Programska oprema Logi Options+ omogoča popolno nastavljanje/spreminjanje vseh tipk.

V drugih pogledih se »štirka« ne razlikuje bistveno od »trojke«. Kolešček omogoča preklop med natančnim in prostim drsenjem (tudi glede na trenutno aplikacijo), ima tipki naprej/nazaj in ponuja možnost prilagoditve bližnjic po aplikacijah. Vse tipke so programsko nastavljive prek aplikacije Logi Options+, ki pa se izkaže za občasno nezanesljivo. Po samodejni nadgradnji se namreč program ne zažene samodejno, zato nastavljene funkcije ne delujejo, dokler ga ročno ne odpremo.

Miška seveda ni namenjena igričarjem – zanjo ni dovolj natančna in »hitra« – ampak poslovnim in domačim uporabnikom, ki cenijo udobje in kakovost. Ker ne prinaša revolucionarnih sprememb, je ne moremo priporočiti uporabnikom modela MX 3S, tisti, ki iščejo res dobro poslovno miško, pa bodo verjetno trznili ob ceni. V časih, ko lahko brezimno miško kupimo že za 5 evrov (in celo Logitechovo za 10), je 130 evrov že skorajda nesramno visoka cena.

Logitech MX Master 4

Vrhunska miška

Kdo: logitech.com

Cena: 130 EUR

Za: Natančna, ergonomsko dovršena in udobna miška s prosto tekočim koleščkom. Programska oprema omogoča prilagoditev in spreminjanje funkcij vseh tipk.

Proti: Zelo visoka cena, občasno nezanesljiva programska oprema.