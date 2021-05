Nokia X20

Nokia si je v zadnjih letih svoj delež trga priborila predvsem v nižjem in srednjem razredu. Naprave so doslej imenovali z enostavno številčno shemo (5.3, 5.4, 3.4 itd.), očitno pa je prišel čas za prevetritev in nove začetke. Tako so pred dobrim mesecem predstavili novo razvrstitev treh linij – najzmogljivejša je linija X, sledita srednja G in vstopna C.

Med novostmi se je pri nas prva znašla Nokia X20. Gre za, vsaj glede na omenjene linije, telefon zmogljivejše serije. V širšem kontekstu pa je to telefon srednjega razreda, saj velja slabih 400 evrov. Vsaj v tem trenutku je to vrh novonastajajoče ponudbe, s telefoni dražjih razredov se za zdaj Finci ne ukvarjajo.

