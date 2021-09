Nokia X10

Pred kratkim smo preizkusili Nokijin telefon X20, tokrat pa smo v laboratorij dobili še nekoliko cenejšo alternativo, model X10. Serija X sicer predstavlja njihove dražje telefone, v širšem kontekstu to pomeni telefone srednjega cenovnega in zmogljivostnega razreda, za zdaj od 300 do 400 evrov.

X10 je na prvi pogled skoraj identičen svojemu dražjemu sorodniku, saj ima enak zaslon in identične dimenzije, le teža je malenkost manjša (česar pa v praksi praktično ne opazimo). Gre za telefon s plastičnim, a dovolj kakovostnim ohišjem in velikim (6,67-palčnim) zaslonom. Ta je, kot pri dražjem modelu, klasični LCD in ne OLED kot pri nekaterih drugih znamkah v tem cenovnem razredu.

