Nokia G60

Nokia ima v ponudbi kar nekaj pametnih telefonov, s katerimi merijo v nižji, vstopni razred. Tokrat smo preizkusili novi model G60 5G, ki pa išče kupce nekoliko više od najbolj vstopnih modelov, velja namreč dobrih 300 evrov.

Po oblikovanju gre za dokaj pozabljiv telefon. Velikost in teža sta povprečni za to velikost zaslona (diagonala meri 6,58 palca). Na preizkusu smo imeli generično siv model. Zadnja stranica je plastična, je pa zanimiva obdelava, saj je rahlo hrapava, polna drobnih pikic. To, da so zadnje stranice nekako obdelane, je že stalnica, a omenjene pikice tu ne delujejo ravno prepričljivo, saj je telefon videti, kot da so na njem drobne dežne kapljice. Verjamemo, da bo komu ta efekt všeč, nam pa se ni zdel posrečen.

