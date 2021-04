Nokia 5.4

HMD Global, ki zdaj izdeluje Nokia telefone, je sprejel zelo dobro odločitev, ki jih drži pokonci. Nokie so namreč del programa Android One, ki zagotavlja vsaj dve leti varnostnih posodobitev Androida, in na telefonu teče praktično enaka različica tega operacijskega sistema kot na Googlovih Pixlih. V praksi to pomeni manj zmede.

Zmedo uporabnikom povzročajo proizvajalci predvsem na dva načina: vsak po svoje po zaslonu postavlja elemente; to se kaže v predrugačenih menijih nastavitev, samosvojem upravljanju opozoril itd. Na te reči se, če smo zvesti enemu proizvajalcu, lahko navadimo. Drugi način povzročanja zmede pa je bolj nadležen in predstavlja osrednji razlog, da je lahko Android zelo nehvaležen za manj uke uporabnike: podvajanje aplikacij. Google pogojuje uporabo Androida iz Play Stora s tem, da so na telefonu nameščeni Googlovi privzeti programi, kot so Chrome, Gmail, App za SMS, Zemljevidi, Google Photo. Te aplikacije tudi zelo dobro delujejo in so povsem dovolj. Težava je seveda v tem, da proizvajalci te aplikacije podvajajo. Tako imamo, recimo, pri Samsungu dva brskalnika, dve galeriji, dve aplikaciji za zdravje, celo dva »pametna pomočnika«. Te reči se naberejo in lahko zelo pokvarijo izkušnjo, zato je odločitev Nokie, da bo na njihovih telefonih Android One, zelo zelo dobra. Dobimo čist vmesnik, brez nepotrebnih aplikacij, in ko zajamemo fotografijo, nas ta počaka v Google Photo in ni podvojena še v neki »galeriji«.

Zakup člankov