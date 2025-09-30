Nočne svetilke

Aplikacija Flashlight kljub svojemu preprostemu imenu ponuja ravno to, kar od svetilke na telefonu pričakujemo – hitro in zanesljivo funkcionalnost brez nepotrebnih zapletov. Uporabniški vmesnik je izjemno enostaven, svetilka se vklopi in izklopi z enim dotikom, brez dodatnih menijev ali nastavitev. Ena od priročnih funkcij je možnost, da svetilko prižgemo zgolj s tresenjem telefona. Ta deluje tudi pri ugasnjenem zaslonu.

Samostojne aplikacije za Android, ki nadomestijo baterijsko svetilko, počasi izginjajo. Sodobni telefoni imajo namreč to funkcijo že privzeto vgrajeno. Kljub temu obstajajo primeri, ko je uporaba tretje aplikacije še vedno smiselna, zlasti za starejše naprave ali uporabnike, ki iščejo dodatne funkcije ali minimalno porabo virov. Spodaj je nekaj najboljših svetilnih aplikacij za Android, ki imajo minimalne zahteve za dovoljenja.

Color Torch je ena izmed najbolj priljubljenih programskih svetilk, ki zna uporabljati tako zaslon kot bliskavico LED na zadnji strani telefona, pri čemer ponuja vrsto funkcij, kot so utripanje v različnih barvah in vzorcih (prek zaslona), posebni učinki, vključno z opozorilnimi signali in s svetlobnimi sporočili ter prilagodljive nastavitve svetilnosti in frekvence. Aplikacija je povsem brezplačna (nima nakupov), vendar vsebuje oglase. Primerna je tako za nujne situacije kot za ustvarjanje razpoloženja na zabavi.

Aplikacija MEGA Flashlight sodi med enostavnejše svetilke za pametne telefone, a vseeno ponuja nekaj zanimivih dodatkov. Uporablja tako zaslon kot bliskavico LED na hrbtni strani naprave, pri čemer omogoča utripanje svetlobe v različnih vzorcih. Med temi so tudi uporabni načini, kot je Morsejeva abeceda ali policijski signal, kar lahko pride prav v nujnih primerih.

Torch Flashlight LED HD sodi med bolj uveljavljene aplikacije za svetilko, ki so na sceni že dlje časa. Omogoča uporabo tako bliskavice LED na zadnji strani telefona kot tudi zaslona, ki ga lahko obarvamo v različne barve – funkcija, ki pride prav, kadar želimo mehkejšo ali bolj raznoliko osvetlitev.

Tiny Flashlight je ena tistih aplikacij, ki s svojo preprostostjo in majhno velikostjo že dolgo navdušujejo uporabnike. Je izjemno kompaktna, kar pomeni, da ne obremenjuje pomnilnika naprave. Poleg klasične uporabe bliskavice LED na hrbtni strani telefona aplikacija omogoča tudi uporabo zaslona kot svetlobnega vira, vključuje trajno obvestilo za hiter vklop in deluje brez zapletov tudi na zaklenjenih zaslonih. Oglasi so prisotni, vendar niso vsiljivi, kar pomeni, da aplikacija kljub brezplačnosti ponuja prijetno uporabniško izkušnjo.