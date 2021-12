Njihovo veličanstvo – poslovni procesi

Upravljanje poslovnih procesov je za večino podjetij velik izziv. Mnoga celo menijo, da gre za visok strošek, ki se izplača le organizacijam z obsežnimi procesi, toda upravljanje poslovnih procesov in njihova avtomatizacija sta prihodnost poslovanja – za podjetja vseh vrst in velikosti.

Kaj sploh je upravljanje poslovnih procesov, ki se najpogosteje skriva za kratico BPM (angl. business process management)? BPM je organizacijska disciplina, kjer se podjetje »za trenutek ustavi« z namenom, da celovito pregleda posamezne procese in obenem tudi njihovo delovanje kot celoto. Skratka, analizira trenutno stanje in opredeli področja mogočih izboljšav za ustvarjanje učinkovitejše organizacije dela in boljšega poslovanja. Upravljanje poslovnih procesov je način, kako podjetje ustvarja, ureja in analizira predvidljive procese, ki sestavljajo jedro njegovega poslovanja. Vsak oddelek v podjetju je odgovoren za to, da vzame nekaj virov ali podatkov in jih pretvori v nekaj drugega – nekaj z dodano vrednostjo. Posamezen oddelek pa lahko upravlja ducat ali več ključnih procesov.

