Nizki sateliti za manjše zakasnitve

S satelitskim internetom je bilo do vstopa podjetja SpaceX podobno kot z električnimi avtomobili. Saj so obstajali, a v svoji mikroniši in brez vidnosti v širši javnosti. Tehnološki napredek in povečano zanimanje zanje skupaj z dobrim marketingom pa so tehnologijo približali sleherniku. Prihodnje leto bojda tudi pri nas.

Popotovanje po urbanih predelih razvitih držav nas hitro zapelje v zmoto, da je širokopasovni internet dostopen povsod. Že v Sloveniji obstajajo bele lise, kjer komercialnega interesa za gradnjo širokopasovnih priključkov ni, v manj razvitih državah pa je situacija marsikod še slabša. Prizemna mobilna omrežja niso univerzalna rešitev, ker še vedno zahtevajo razvoj infrastrukture na tleh. Že v Sloveniji niso redka območja, kjer tudi 3G izgine ali pa signala sploh ni. Ena izmed mogočih rešitev je satelitski internet.

