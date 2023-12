Nikon Zf

Retro je, vsaj pri nekaterih uporabnikih, zelo »in«. Tudi piscu teh vrstic je od nekdaj všeč videz fotoaparatov na klasični fotografski film. Na voljo so namreč tudi digitalni fotoaparati, ki združijo moderno tehnologijo s klasičnim videzom.

Pred dvema letoma smo preizkusili Nikonov model Z fc, zdaj pa smo v roke dobili njegovega večjega, zmogljivejšega brata, model Zf. Glavna razlika je preskok pri formatu tipala – Z fc uporablja tipalo t. i. crop formata, torej je povečava goriščnice 1,5, novinec pa ima tipalo polnega full frame formata. Fotoaparat na videz spominja na celo generacijo analognih aparatov 70-ih in 80-ih let. Gre za oblikovanje razmeroma ravnih linij, ohišje je odeto v umetno usnje, ki je na voljo celo v sedmih različnih barvah. Vse so sicer zelo nežne, a vseeno zanimive, le ohišje je črno.

