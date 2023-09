Nikon Z8

Po nekaterih podatkih naj bi se prodaja fotoaparatov po desetletju upadanja le ustalila. Tržišče je po najnižji točki pred nekaj leti v času koronavirusa zabeležilo celo nekaj malega rasti, proizvajalci pa so se privadili na novo realnost. Tržišče po novem predstavljajo le še profesionalni uporabniki, ki si s fotografijo in z videografijo služijo kruh, ter zahtevni amaterji.

Hkrati se je s to stabilizacijo končal tudi prehod z aparatov DSLR na brezzrcalne modele. Sicer najdemo tudi še nekaj prvih, a je razvoj bolj ali manj omejen na zadnje. Tisti, ki so bili pri tem prehodu zadnji (beri: Nikon in Canon), so že v fazi resnega razvoja namenskih objektivov in aparatov.

