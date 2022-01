Neznosna lahkost podpisovanja

Vlada republike Slovenije je v začetku decembra 2021 podpisala memorandum o sodelovanju z Googlom. Ta bo temeljni dokument za izvedbo investicij družbe Google v slovenska znanja in rešitve na področju digitalne preobrazbe, socialnega podjetništva in umetne inteligence, so sporočili iz službe vlade…

Memoranduma vlada ni jasno objavila ob podpisu, to je storila šele takrat, ko smo se na službo vlade za digitalno preobrazbo obrnili z zahtevkom za dostop do informacij javnega značaja in v odgovoru prejeli tri strani besedila s podpisi odgovornih.

Zakup člankov