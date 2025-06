Neznosna lahkost branja

Ni stroškov tiskanja, pošiljanja, poštnine, skladiščenja ali posrednikov. In to se seveda pozna tudi pri ceni. A prednosti digitalnih knjig se ne končajo tukaj. Ena njihovih največjih odlik je prav praktičnost. Namesto da na potovanje nosimo kovček, poln knjig, preprosto vzamemo le lahek bralnik in z njim na tisoče naslovov. Knjige so na voljo ves čas, kjerkoli smo. Le nekaj dotikov po zaslonu in že beremo na avtobusu, plaži ali v čakalnici. Enako velja za do vrha naložene knjižne police, ki nam zasedajo življenjski prostor ter nabirajo prah in polnijo težke škatle ob selitvi. Niso več potrebne! Vse knjige, ki jih imamo radi, nosimo vselej s seboj, in to na eni sami napravi. Praktičnost je pomemben argument v prid tako elektronskim knjigam kot bralnikom.

Elektronske knjige so danes hočeš nočeš prihodnost branja. Ne gre le za sodobno, ampak tudi varčno izbiro, saj v nasprotju s tiskanimi knjigami pri izdelavi elektronskih knjig ni potreben poseg v naravo.

Ni zanemarljivo niti to, da sodobni bralniki omogočajo prilagoditev besedila. Povečamo lahko črke, spremenimo tip pisave ali pa vključimo diskretno lučko, s katero lahko beremo tudi zvečer, ne da bi motili druge. Bralna izkušnja je tako precej prijaznejša in predvsem oči nam bodo zanjo hvaležne. Branje elektronskih knjig je preprosto udobno. Namesto debelih knjig s trdimi platnicami, ki nas ob večernem branju z okornim obračanjem strani večkilogramskega romana kar utrudijo, nas v spanec leže in v postelji ne glede na obsežnost knjige lahkotno zazibljejo lahki bralniki. Elektronske knjige lahko sicer beremo tudi na računalniku, telefonu ali tablici, a posebno mesto med napravami za branje pripada prav bralnikom. Ti delujejo na osnovi tehnologije elektronskega črnila, ki simulira videz pravega papirja. To pomeni, da zaslon ne seva agresivne svetlobe, ki bi utrujala oči, ampak ravno nasprotno, občutek je podoben kot pri listanju po klasični knjigi. In kar je še posebej priročno: tudi na močnem soncu je besedilo ostro in berljivo, brez bleščanja, kot ga poznamo z zaslonov LCD.

Aplikacija Monitor

Večina bralnikov ima (še vedno) nameščen kar se le da osnoven in primitiven operacijski sistem, ki omogoča le prikaz besedila, nekaj menijev in ikon, ter povezavo s svetom, z morebitno knjigarno. Nekateri pa vendarle premorejo še kaj več, denimo operacijski sistem Android in celo tržnico Google Play. Na takih modelih lahko poganjamo katerokoli aplikacijo s tržnice.

Med njimi je tudi uradna Monitorjeva aplikacija, ki omogoča e-branje, tudi na – e-bralniku.

V primeru uporabe bralnikov tudi baterija ni nekaj, kar bi nas moralo skrbeti. Bralniki z enim polnjenjem delujejo tudi po več tednov, odvisno sicer od intenzivnosti uporabe in vklopljene lučke, a v vsakem primeru bistveno dlje kot pametni telefoni ali tablice. Za tiste, ki si med branjem radi delamo zapiske, podčrtavamo pomembne misli ali beležimo citate, so bralniki prav tako boljša izbira. Omogočajo enostavno dodajanje opomb in zaznamkov, pogosto pa vključujejo tudi slovarje, ki so dobrodošli za branje v tujih jezikih ali radovedne bralce, ki želijo razumeti vsako besedo. Čeprav je največ elektronskih knjig še vedno dostopnih v angleškem jeziku, so se v zadnjih letih zbudili tudi slovenski akterji. Na voljo sta naročniški storitvi Mladinske knjige in Beletrine ter seveda Cobiss Ela, e-knjigarna, ki je na voljo vsem članom slovenskih knjižnic. Elektronsko branje ni le prihodnost, ampak že sedanjost, prijazna do okolja, bralca in prostora.

Na naslednji straneh preberite, kaj smo ugotovili med preizkusom bolje prodajanih bralnikov na slovenskem tržišču. Pozoren bralec bo opazil, da manjkajo modeli blagovne znamke Boox; uvoznik se je žal odločil, da mu bi naša neodvisna primerjava s konkurenco lahko morda škodila.

Amazon Kindle, 11. generacija 2024

Za:

● Hitrost delovanja.

● Lahek in kompakten.

● Svetlejša osvetlitev za nočno branje.

● Dostop do največje e-knjigarne na svetu.

Proti:

● V primerjavi s prejšnjo generacijo ni večjih izboljšav.

● Omejen prostor za zvočne knjige.

● Zaslon premajhen za stripe ali revije.

Zastopnik: eventus.si

Cena: 140 EUR

Najcenejši Kindle zadnje generacije se je izkazal kot najhitrejši bralnik na testu.

Pregled začnimo s priljubljenimi Amazonovimi bralniki Kindle. Zadnja generacija sega v leto 2024 in vključuje osnovni Amazon Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition in Kindle Colorsoft Signature Edition. Na test smo dobili prvega. Osnovni model je namenjen uporabnikom, ki se v svet digitalnega branja podajajo prvič. Bralnik ima 6-palčni zaslon E Ink Carta ločljivosti 1.072 × 1.448 in gostoto 300 PPI (pik na palec), kar zagotavlja zadostno ostrino besedila brez vidne zamegljenosti. Vgrajena osvetlitev zaslona s štirimi lučkami LED omogoča branje v šibkejših vidnih pogojih, a nima možnosti tople svetlobe kot dražji modeli (npr. Paperwhite). Notranjost naprave skriva enojedrni procesor1 GHz, 512 MB RAM in 16 GB prostora za shranjevanje, kar zadostuje za tisoče e-knjig, a hitro zmanjka prostora, če nanjo shranjujemo še zvočne knjige. Naprava podpira najnovejše Wi-Fi standarde in bluetooth 5.0 za uporabo slušalk pri poslušanju zvočnih knjig. Polnjenje poteka prek vmesnika USB-C, baterija pa zdrži do šest tednov.

Kindle uporablja Linux, ki mu zagotavlja zares hitro delovanje, energijsko učinkovitost in zanesljivost. Uporabniški vmesnik je poenostavljen, začetni zaslon prikazuje zadnje prebrane knjige, iskalnik omogoča hitro iskanje v knjižnici ali trgovini, na voljo pa so tudi zavihki za elektronske in zvočne knjige. Možnosti za prilagajanje bralne izkušnje vključujejo nastavitve pisave, velikosti črk, robov in razmikov. Vsak uporabnik lahko ustvari svoj profil z lastnimi nastavitvami.

Kindle 11. generacije je idealen za branje e-knjig in mang, nekoliko manj pa za stripe in revije zaradi majhnega zaslona. Podpira več različnih formatov, vključno z EPUB, s PDF, z DOCX in AAX za Audible. Orodja med branjem omogočajo označevanje, prevode (prek Bing Translata), dostop do slovarja, Wikipedije in deljenje izsekov prek družbenih omrežij. Sistem X-Ray omogoča pregled glavnih likov, krajev in predmetov v knjigi, nova funkcija pa prikazuje tudi vse slike v knjigi.

Ker je Kindle 2024 skoraj identičen modelu iz leta 2022, z izjemo boljše osvetlitve zaslona, nadgrajene brezžične povezave in nove zelene barve, za lastnike prejšnjih modelov nadgradnja ni smiselna. Začetnikom in uporabnikom z željo po enostavnem branju pa ga lahko toplo priporočimo. Seveda le če nismo vezani na slovenske knjige naših knjižnic ali digitalnih naročniških storitev, ki na njem na žalost ne delujejo.

PocketBook Era

Za:

● Oblikovanje.

● Baterija.

● Fizični gumbi.

● Obsežna podpora formatom e-knjig.

● Slovenske knjige.

Proti:

● Slab kontrast.

● Ergonomičnost gumbov.

● Vgrajeni zvočnik.

Zastopnik: avtera.si

Cena: 230 EUR

PocketBook Era skupaj z drugimi bralniki švicarskega proizvajalca omogoča tudi izposojo knjig iz slovenskih knjižnic.

Amazon ne izdaja natančnih specifikacij zaslonov, vgrajenih v svoje bralnike Kindle, drugače pa je s švicarskimi PocketBooki, ki ponosno razkrijejo sleherni del strojne opremljenosti svojih modelov. PocketBook Era prinaša svežino v svet e-bralnikov s prepoznavnim oblikovanjem, z vgrajenim zvočnikom in dolgoživostjo baterije. Ima 7 palcev velik zaslon E Ink Carta 1200, vendar besedilo deluje bolj »sprano« kot pri konkurenčnih napravah, kot je Kindle Paperwhite ali Kobo Libra 2. K temu najverjetneje prispeva dodatna plast, ki ga varuje pred praskami. Bralnik je robusten in dobro uravnotežen (228 g), medtem ko stranski gumbi za obračanje strani niso ergonomsko optimalni in lahko pri daljšem branju povzročijo nelagodje. Polna baterija kapacitete 1.700 mAh pri vsakodnevnem triurnem branju s pametno osvetlitvijo SMARTlight brez polnjenja zadostuje za več kot mesec dni. Vgrajeni zvočnik ni najbolj kakovosten, zvok je kovinski, mono in bolj za silo kot za užitek. Boljšo izkušnjo ponuja bluetooth 5.1 ali uporaba priloženega adapterja za slušalke. Vgrajen predvajalnik glasbe obstaja, vendar ni primeren za resno poslušanje.

Uporabniški vmesnik je osnovan podobno kot pri drugih modelih PocketBook in je funkcionalen, a nekoliko zastarel v primerjavi z bolj gladkimi izkušnjami tekmecev. Vsebin zunaj Evrope ni mogoče kupiti, kar za Slovence ni težava, veliko uporabnikov pa bo večino knjig na bralnik moralo naložiti ročno, prek elektronske pošte ali oblačne shrambe Dropbox. Po tej poti je mogoče na bralnik naložiti tudi slovenske knjige iz knjižnice Cobiss Ela. Bralnik je izredno prilagodljiv, saj omogoča spreminjanje namembnosti gumbov in gest, zna pametno upravljati osvetlitev in podpira številne formate (19 za e-knjige, 5 za zvok). Pojavljajo pa se občasni zamiki pri osveževanju strani in težave z rotacijo zaslona.

PocketBook Verse Lite

Za:

● Cena.

● Preprostost.

● Teža.

Proti:

● Ni fizičnih gumbov.

Zastopnik: avtera.si

Cena: 120 EUR

Verse Lite je preprost bralnik, ki se osredotoča zgolj na eno stvar – branje knjig.

Med novejšo ponudbo PocketBookov najdemo bralnik Verse Lite, ki se osredotoča zgolj na eno nalogo – branje elektronskih knjig. Klasična zasnova ne omogoča nameščanja dodatnih aplikacij, ne podpira pisala in ni primerna za druge tablične funkcije. Zaslon velikosti 6 palcev z ločljivostjo 212 PPI prikazuje 16 odtenkov sivine, kar zadostuje za večino besedilnih vsebin. Naprava nima fizičnih gumbov za obračanje strani, a vključuje osvetlitev ozadja, kar omogoča branje v temnejših prostorih. PocketBook Verse Lite je lahek in kompakten. Uporablja dvojedrni procesor z 1 GHz, 512 MB RAM in 8 GB notranjega pomnilnika. Podpira 25 različnih formatov e-knjig in ima vgrajen slovar.

PocketBook InkPad 4

Za:

● Ločljivost.

● Vodoodpornost.

● Baterija.

● Fizični gumbi + zaslon na dotik.

Proti:

● Ni podpore za microSD.

● Nekoliko počasnejši uporabniški vmesnik.

Zastopnik: avtera.si

Cena: 290 EUR

Večji zaslon bralnika InkPad 4 je primeren tudi za branje stripov.

Popolno nasprotje bralnika Verse Lite je InkPad 4. Gre za vsestransko napravo, namenjeno zahtevnejšim uporabnikom, ki berejo knjige, stripe, poslušajo zvočne knjige in delajo z dokumenti PDF. InkPad 4 ima 7,8-palčni zaslon E Ink Carta 1200 z ločljivostjo 1.404 × 1.872 pik in gostoto 300 PPI. Pametno ga osvetli tehnologija SMARTlight, ki omogoča udobno in toplo branje tudi v temi. Pod steklenim zaslonom se skrivajo dvojedrni procesor 1 GHz, 1 GB RAM in 32 GB notranjega pomnilnika. Naprava ima stereo zvočnika, bluetooth 4.0, USB-C, Wi-Fi, senzor za samodejno obračanje zaslona in baterijo 2.000 mAh ter je tudi vodoodporna po standardu IPX8, kar pomeni, da ji ne škoduje potop do dveh metrov za največ 60 minut. Podpira številne formate (EPUB, PDF, MOBI, DOCX, CBR, CBZ itd.), vključno z zaščitenimi datotekami prek Adobe Digital Editions. V knjižnici lahko organiziramo vsebino po avtorju, formatu ali datumu, manjkajočo naslovnico pa naprava samodejno dopolni prek metapodatkov. Trgovina PocketBook je osredotočena na evropski trg. Čeprav ponuja vedno več naslovov, še vedno zaostaja za tekmeci. Na voljo je tudi sekcija za zvočne knjige.

Fizični gumbi za obračanje strani so na spodnji strani naprave, kar ni najbolj intuitivno, a so visoke kakovosti in odzivni. Poleg tega lahko strani obračamo z dotikom ali gestami. Branje dokumentov PDF je presenetljivo dobro, z gladkim povečevanjem in možnostjo pretvorbe vsebine v besedilo brez slik. Posebne prednosti InkPada so vizualne nastavitve, kontrast, nasičenost in svetlost, kar pride prav pri slabše skeniranih dokumentih. Podpora za formate CBR in CBZ pomeni, da je InkPad idealen tudi za ljubitelje stripov. Zvočne knjige lahko poslušamo prek vgrajenih zvočnikov, bluetooth slušalk ali klasičnih prek priloženega adapterja. Zvočni predvajalnik omogoča preskakovanje poglavij, nastavitev časovnika spanja in navigacijo po poglavjih. Podprti formati med drugim vključujejo MP3, M4A, M4B in OGG.

PocketBook InkPad EO

Za:

● Barvni zaslon Kaleido 3 (10,3 palca).

● Android + Google Play.

● Zmogljivo pisanje in risanje v barvah.

● Fizični gumbi + zaslon na dotik.

● Priloženo digitalno pisalo.

● Branje knjig slovenskih naročniških storitev.

● Barve.

Proti:

● Cena.

● Energijska potratnost.

● Barve so blede.

Zastopnik: avtera.si

Cena: 580 EUR

PocketBook EO poganja operacijski sistem Android, kar pomeni, da lahko na bralnik naložimo vse slovenske naročniške storitve za branje, vključno z Monitorjevo aplikacijo (glej okvirček).

PocketBook EO je eden najnaprednejših in najbolj vsestranskih e-bralnikov tega proizvajalca. Gre za napravo z velikim 10,3-palčnim zaslonom, barvnim e-papirjem Kaleido 3, operacijskim sistemom Android 11 in s polnim dostopom do trgovine Google Play. Poleg branja omogoča tudi digitalno beleženje, risanje in urejanje PDF-jev. Zaslon naprave ponuja visoko ločljivost (300 PPI črno-belo, 150 PPI barvno) in je odličen za stripe, mange, spletne vsebine in dokumente PDF. Tudi EO uporablja pametno osvetlitev (toplo/hladno) za boljši kontrast in berljivost v slabših svetlobnih pogojih. Bralnik poganja zmogljiv osemjedrni procesor 2,3 GHz, podprt s 4 GB RAM in 64 GB notranjega pomnilnika, ki ga je mogoče razširiti s kartico microSD. EO ima Wi-Fi, bluetooth 5.0, stereo zvočnike, priključek USB-C in kar štiri mikrofone.

Baterija s kapaciteto 4.000 mAh naj bi zagotavljala večtedensko avtonomijo, kar pa se že z osnovno rabo in začetnimi nastavitvami izkaže za neresnično, kaj šele, če jakost osvetlitve povečamo. Ko smo že pri osvetlitvi, drsnik za nastavitev izbrano vrednost upošteva šele, ko dvignemo prst z zaslona, kar povzroči precej ugibanja na poti do želenega udobja ob branju.

V nasprotju s klasičnimi PocketBook napravami EO uporablja Android 11. To pomeni, da lahko prosto nameščamo aplikacije iz trgovine Google Play. Tovrstna svoboda in prilagodljivost na sončni strani Alp pomenita, da na bralniku lahko prebiramo iz knjižnice izposojene naslove ali uživamo v ponudbi dveh založniških hiš, ki pri nas ponujata naročnino na e-knjige. EO tako podpira tudi skoraj vse oblike zapisa elektronskih knjig. Vgrajeni programski bralnik omogoča prilagajanje pisav, velikosti, razmikov in pogled v pokončnem ali ležečem načinu (eno- ali dvostranski prikaz), seveda pa si lahko omislimo svojega, ki ga prenesemo z Googlove tržnice. Programska oprema, kljub obljubam o prilagoditvah, deluje okorno. Bralniku je priloženo Wacomovo pisalo s 4.096 ravnmi občutljivosti na pritisk. Pisanje, risanje in označevanje PDF-jev so hitri, odzivni in v barvah. Omogočeno je tudi vstavljanje slik, zvoka in besedila. Aplikacija za pisanje podpira številne predloge, sloje, spremembe debeline črt in še več.

Kobo Clara Colour

Za:

● Odličen zaslon Kaleido 3 brez stekla.

● Vodoodpornost in popravljivost.

● Okolju prijazni materiali.

● Barve.

Proti:

● Brez aplikacij ali dostopa do oblačnih storitev.

● Brez fizičnih gumbov.

● Povprečna baterija.

● Barve so blede.

Zastopnik: eventus.si

Cena: 200 EUR

Pri barvnem bralniku Kobo Clara Colour smo poleg slovenskih knjig najbolj pogrešali povezavo z oblačno shrambo.

Nadaljujemo z zelo priljubljeno znamko elektronskih bralnikov Kobo. Kobo Clara Colour je prvi 6-palčni barvni e-bralnik te znamke, ki uporablja zaslon E Ink Kaleido 3. Ta ni prekrit s steklom, ampak je udrt in ima zato izjemno majhno odbojnost svetlobe. Kaleido 3 nudi črno-belo ločljivost 300 PPI in barvno 150 PPI. Pod ohišjem se skrivajo dvojedrni procesor 2,0 GHz (MediaTek), 1 GB RAM, podatkovna shramba 32 GB eMMC, baterija 1.500 mAh, Wi-Fi (2,4/5 GHz), bluetooth 5.0 in USB-C. Bralnik ima certifikat IPX8 za odpornost proti vodi in prahu. Tehta le 174 g.

Programsko bralnik temelji na Linuxu, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in večjo stabilnost, a zato v nasprotju z napravami z operacijskim sistemom Android ne podpira nameščanja aplikacij.

Osrednji zaslon se ponaša z barvnimi ikonami, izboljšanimi knjižnimi platnicami in s hitro sinhronizacijo. Na voljo je tudi osnovni, že dolgo nespremenjen spletni brskalnik, ki omogoča branje spletnih vsebin v barvah. Podprtih je 15 formatov, vključno z EPUB, s PDF, z MOBI, s CBZ, CBR (stripi, mange), HTML, z RTF itd. Listanje je hitro, še posebej pri knjigah, kupljenih neposredno iz vgrajene trgovine Kobo (KEPUB). Fizičnih gumbov ni. Bralne možnosti vključujejo 13 pisav in več kot 50 slogov, povečavo, spremembo oblike, robov in razmika, barvno označevanje (3 barve), spremljanje napredka branja (čas do konca poglavja ali knjige), prevode in definicije v več jezikih (žal brez slovenščine), zaznamke in beležke.

Kobo Libra Colour

Za:

● Zaslon Kaleido 3.

● Oblikovanje.

● Fizični gumbi za obračanje strani.

● Vodoodpornost.

● Povezava z Dropboxom in Google Drivom.

● Barve.

Proti:

● Pisalo ni vključeno in ima omejene funkcije.

● Brez reže microSD.

● Še vedno ni slovenskih knjig (beri: zaščite Readium 2.x).

● Barve so blede.

Zastopnik: eventus.si

Cena: 280 EUR

Oblika bralnika Kobo Libra Colour skupaj s fizičnimi gumbi zagotavlja zelo udobno izkušnjo branja elektronskih knjig.

Drugi Kobo na testu je takisto barvni Libra Colour. To je eleganten barvni e-bralnik s 7-palčnim zaslonom E Ink Kaleido 3 ter povezavo z oblačnima shrambama Dropbox in Google Drive ter vodoodporno zasnovo. Zaslon ponuja črno-belo ločljivost 300 PPI ter barvno ločljivost 150 PPI. Barve so umirjene, a prijetne, podobne tistim v tiskanih časopisih. Naprava je lahka (199 g), priročna za enoročno uporabo in ima fizična gumba za obračanje strani. Zaslon ni poravnan z robom, kar lahko povzroči nabiranje prahu, a hkrati ne moti branja z odbijanjem svetlobe.

Libra Colour nima zvočnika ali priključka za slušalke, podpira pa bluetooth slušalke za poslušanje zvočnih knjig. Vodoodpornost IPX8 omogoča uporabo tudi v kadi ali na plaži. V notranjosti se skrivajo dvojedrni procesor 2 GHz, 32 GB notranjega pomnilnika (brez podpore za microSD) in baterija 2.050 mAh.

V praksi naprava deluje gladko, listanje, menjava knjig in branje potekajo brez zatikanja. Branje je prilagodljivo, nastavitve pisave, velikosti, razmikov, robov in poravnave so raznolike in bolj dodelane kot pri Amazonovih bralnikih. Ker bralnikom Kobo še vedno manjka zaščita Readium 2.x, je branje slovenskih knjig iz knjižnice Cobiss Ela tudi na Libri Colour onemogočeno.

Kobo Libra Colour podpira digitalno pisalo Kobo Stylus 2, ki ga ponujajo ločeno in omogoča pisanje zapiskov neposredno v knjige ter uporabo aplikacije My Notebooks za ustvarjanje osnovnih ali naprednih beležk. Pisala na preizkus nismo dobili, zato se vzdržimo mnenja, ki na spletu ni rožnato. Recimo le, da menda ni uporabno za resno delo ali študij.

InkBook Focus Plus

Za:

● Dostop do Beletrine Digital.

● Slovenščina na vsakem koraku.

● Fizični gumbi.

● Razširljivost shrambe.

Proti:

● Kljub Androidu ni tržnice Google Play.

Zastopnik: beletrina.si

Cena: 275 EUR

Uradni bralnik naročniške storitve Beletrina Digital kljub Androidu nima dostopa do tržnice Google Play.

Poljski inkBOOK Focus Plus je 8-palčni e-bralnik s sistemom Android 11, ki ga ponuja slovenska založniška hiša Beletrina kot uradni dostop do svoje digitalne knjižnice. Bralnik se ponaša z izboljšano podporo EPUB formatu in funkcijami za dostopnost.

V primerjavi s prejšnjim modelom prinaša številne nadgradnje, močnejši procesor (Cortex-A55), več RAM (2 GB), notranjega pomnilnika (32 GB) ter podporo za kartice microSD. Zaslon E-Ink Carta 1300 omogoča večjo odzivnost in boljši kontrast.

Posebnosti naprave sta široka podpora aplikacijam (Legimi, Empik Go, Kindle, Kobo, Google Drive) in možnost sinhronizacije vsebin iz oblaka. Bralnik žal ne vključuje tržnice Google Play, a ima lastno trgovino aplikacij inkPLUS.

Poleg Beletrininih knjig, ki se brezšivno sinhronizirajo z napravo, lahko na bralnik z nekaj muje naložimo tudi v knjižnici Cobiss Ela izposojene knjige. Z napravo obiščemo spletno stran knjižnice, si izposodimo želeno elektronsko knjigo, jo prenesemo na napravo in odpremo v privzetem bralniku. Po vpisu gesla za dostop do spletne knjižnice je knjiga pripravljena za branje.

Fizični gumbi, prilagojeni za enoročno branje, so na obeh straneh naprave, pod zaslonom pa je tudi namenski gumb za vrnitev. Osvetlitev zaslona je nastavljiva (topla/hladna), vmesnik pa podpira številne funkcije za slabovidne. Berljivost knjig EPUB je odlična, podpora PDF pa je žal še nekoliko osnovna, saj nima postavitvenih zmožnosti Reflow in nastavitev kontrasta. Bralnik je ob pomoči sinteze govora zmožen branja na glas, vključuje pa tudi način temnega zaslona.

InkBook Solaris

Za:

● Slovenščina.

● Priložen zaščitni ovitek.

● Cena.

Proti:

● Gumbi za obračanje strani se v praksi ne odrežejo najbolje.

Zastopnik: beletrina.si

Cena: 140 EUR

Uradni bralnik naročniške storitve Beletrina Digital kljub Androidu nima dostopa do tržnice Google Play.

Vse prednosti večjega brata ima tudi inkBOOK Solaris. Šest palcev velik e-bralnik z Androidom 11 v primerjavi s prejšnjimi modeli bralnikov InkBook prinaša številne izboljšave. Odlikujejo ga zmogljiv štirijedrni procesor Cortex-A55, 2 GB RAM in 32 GB notranjega pomnilnika. Ploski gumbi za listanje strani so občutljivi na pritisk; v praksi so nam ljubši sicer fizični gumbi, a so tudi ti boljši od drsenja s prstom po zaslonu. Bralnik je opremljen z zaslonom E-Ink Carta (212 PPI), osvetlitvijo z nastavitvijo barvne temperature in s priključkom USB-C.

Posebnost je etui Duo, ki je delno prozoren in estetsko dopolnjuje obliko bralnika. Solaris omogoča namestitev aplikacij, kot so Legimi, Empik Go, Kindle, Kobo in celo Google Translate. Podpira tudi funkcije za dostopnost, kot sta branje na glas (TTS) in prevajanje vsebine z Google Translatom, kar bralniku daje dodatno vrednost. Slovenci bomo najbolj veseli uporabniškega vmesnika v maternem jeziku in možnosti branja vanj prevedenih ali v slovenščini napisanih knjig iz državnih knjižnic in Beletrine.

Tabela [PDF]