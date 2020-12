Nevsakdanja ljubezen

Seksualna revolucija je spolnost iz nečesa sramotnega, zasebnega in nečednega spremenila v vsakdanje veselje. V zdravilo za dušo, telo in medosebne odnose. V naslednjih desetletjih so nadobudni raziskovalci in raziskovalke detabuizirali še zadnje prakse. V dobi informacijske revolucije imamo tako na voljo kopico pripomočkov za iskanje voljnih, odraslih partnerjev za naše spolno veselje.

Pri iskanju partnerjev smo prav tako vedno posegali po različnih komunikacijskih kanalih, ki so nam bili na voljo. Včasih je bil to župnik, ki je vedel za dečvo iz sosednje vasi. V 19. stoletju so možje iskali neveste prek časopisnih oglasov. Danes pa velja samska oseba, ki na svojem telefonu nima Tinderja ali česa podobnega, za nekoliko čudaško. Večina tovrstnih aplikacij je še vedno namenjena predvsem heteroseksualcem, ki med rjuhami nimajo kakšnih posebej neobičajnih želja in potreb. Poleg Tinderja, ki je dandanašnji skoraj nepogrešljiv na telefonih vseh samskih, imamo na voljo Bumble, OK Cupid ali Facebook dating, poleg celega oceana variacij na temo. Kaj pa tisti, ki potrebujejo kaj bolj nevsakdanjega ali specifičnega?

