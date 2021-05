Nevidno delo za zaveso umetne inteligence

Ko je Amazon začel širiti svojo spletno ponudbo, so poleg davčne strategije, zaradi katere ob rekordnih prihodkih podjetje plačuje izredno nizke davke, zastavili tudi učinkovito organizacijo spletne ponudbe.

Kot se za tehnološko podjetje spodobi, so ogromno število podvojenih izdelkov v njihovi ponudbi najprej poskusili rešiti z računalniško prepoznavo, vendar so minimalne razlike in podobnosti na slikah in v besedilu zahtevale uporabo človeške inteligence. Ker je bila zaradi številčnosti duplikatov potrebna ogromna delovna sila, so s strojno podporo pripravili manjše pakete in jih razdelili med delavce, ki so prepoznavali podvojene vnose in rešene naloge pošiljali nazaj. Amazon vseh teh delavcev ni pripeljal v pisarne, ampak so delo lahko opravljali od doma, ko jim je to ustrezalo, v podjetju pa so se s tem pristopom znebili številnih stroškov in obveznosti. Tako so našli učinkovit način, kako razdeliti delo, ki ga ni preprosto avtomatizirati, med samozaposleno delovno silo. Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, je v tem videl priložnost in leta 2005 je zrasla virtualna spletna platforma dela Amazon Mechanical Turk (MTurk), na kateri so podjetja lahko objavila dela, ki so bila preprosta za ljudi, a težja za avtomatizacijo. Platforma je podjetja povezala z mrežo samozaposlenih, ki naloge opravljajo za nizko ceno.

