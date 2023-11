Neuspešni preklop

Čeprav računalništvo ocenjujemo za področje, ki se nenehno in zelo hitro spreminja, pa so nekatere paradigme presenetljivo ukoreninjene. Pri pametnih telefonih, denimo, se že desetletje pogovarjamo, da so bolj ali manj »vsi enaki«. Naš fotograf se že od nekdaj jezi, da nima kaj fotografirati, saj gre za »črne pravokotnike«.

In vendarle so proizvajalci pred leti prišli do zanimive nadgradnje – pravokotnik, ki se lahko zloži in/ali razpre. Pametni telefoni z zasloni torej, ki jih lahko prepognemo. Ideja zložljivih zaslonov seveda ni nova, prototipi se razvijajo že nekaj desetletij. Spomnim se kolega, sicer arhitekta, ki si od nekdaj želi zaslon, ki bi deloval »kot zvitek«. Pri napravah, ki jih prenašamo okoli, je to na prvo žogo res odličen naslednji korak v razvoju. S tem bi namreč dobili napravo, ki je še manjša, a kljub velikosti ponudi izredno uporabno zaslonsko površino. Žal v praksi to (še) ne deluje.

