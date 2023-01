Neposrečeni poskus

Odkar nas je Apple navadil na popolnoma brezžične slušalke, ki jih vstavimo v uho, jih morajo imeti prav vsi proizvajalci, tudi Philips. Tokrat smo preizkusili njihov najmočnejši model.

Če pogledamo na tržišče brezžičnih »vušesnih« slušalk oziroma t. i. »budsov«, je očitno, da je tehnologija zrela. Slušalke lahko namreč dobimo v izvedbi za 20 ali pa 300 evrov, razlike med njimi pa so od zunaj komajda vidne. Resda so Applove (in nekatere kitajske, ki jih posnemajo) narejene »z repkom«, večina pa jih je v obliki kroglice z ušesnim nastavkom, vendar so ključne razlike v notranjosti. Katere zvočne kodeke podpirajo (AAC, LDAC), ali podpirajo odpravo zunanjih zvokov/šumov (Active Noise Cancelation – ANC), koliko in katere geste za upravljanje podpirajo, kako dobro in koristno telefonsko aplikacijo imajo priloženo, kako zmogljiva je baterija in kako zmogljiva je baterija v škatlici, v kateri hranimo in polnimo slušalke. In seveda, kako dober je zvok, ki ga slušalke zmorejo predvajati, ter kako znana je blagovna znamka, ki jo je izdelala.

Zakup člankov