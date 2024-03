»Neodvisna« televizija

Ob nedavni novici, da je prenehal oddajati multipleks C za prizemno digitalno televizijo (DVB-T), smo pogledali, kako lahko televizijske programe spremljamo prek spleta. Še več, preverili smo, če in kako različne televizijske rešitve delujejo zunaj omrežij njihovih ponudnikov.

Prizemna digitalna televizija (DVB-T) v naši državi nikoli v resnici ni zaživela v popolnosti, ostale tehnologije (kabelska, satelitska) pa se na slovenskih tleh vse bolj opuščajo. Smeli načrti, da bi postavili več multipleksov, med njimi tudi plačljivega, se nikoli niso uresničili in to je v veliki meri »zasluga« ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Internetna televizija (IP TV) je dandanes najbolj razširjena oblika spremljanja televizijskega programa in z razmahom ponudbe »pametnih« televizorjev, napravic za pretočno predvajanje vsebin, tablic in telefonov se je ponudba v resnici poenotila. Prave potrebe po tem, da bi morali najemati namensko opremo za predvajanje televizijskih vsebin (tako imenovani set-top boxi – STB), ni več, saj to brez najmanjših težav zmore oprema, ki jo že imamo. Hkrati pa je tudi omejitev predvajanja televizije v omrežju ponudnika dostopa do interneta v resnici poslovna odločitev; sami smo namreč storitve vseh konkurenčnih podjetij nemoteno preizkušali iz različnih omrežij in na različnih napravah, ki jih imamo doma.

