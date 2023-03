Nekaj uporabnih za Word

V zadnjih dveh številkah Monitorja smo zapisali nekaj nasvetov za uporabo Microsoftovega orodja Word, med drugim, kako se obnovi neshranjene dokumente ter kako se zmanjša velikost datotek. V tokratni jih je še nekaj in tudi ti se nanašajo na različico orodja, ki je v paketu Office 2021.

To, da lahko v Wordu besedila označujemo z levim gumbom na miški, ve verjetno večina uporabnikov tega orodja. Marsikdo pa ne ve, da lahko poleg levega gumba na miški hkrati uporabimo tudi tipko Alt in s to kombinacijo označujemo vmesne dele besedila, ki so v več vrsticah. Ob sočasnem držanju teh dveh tipk ter premikanju miške se izrisuje kvadrat oziroma pravokotnik, ki označi del besedila. Tega nato lahko kopiramo in prilepimo na drug del dokumenta s poznanima bližnjicama Ctrl + C in Ctrl + V, ga odebelimo, nagnemo, mu spremenimo barvo …

