Nekaj uporabnih za Excel

Excel ni eno tistih programskih orodij, ki jih lahko kmalu znamo suvereno uporabljati. Da ga obvladamo, moramo kar nekaj časa nameniti učenju. Za tiste, ki ga še ne, nekaj novih nasvetov za njegovo uporabo, ki lahko pridejo zelo prav. V prvi vrsti se nanašajo na različico, ki je v paketu Office 2021.

Orodja oziroma funkcionalnosti, ki jih v Excelu pogosto uporabljamo (npr. za vsoto), lahko postavimo v orodno vrstico za hitri dostop. Tako jih imamo vedno na dosegu roke in nam jih ni treba iskati v zavihkih. Gledano na daljši rok s tem zagotovo prihranimo nekaj časa. V omenjeno vrstico jih postavimo enostavno tako, da kliknemo z desnim gumbom na miški na njih in v prikazanem meniju izberemo možnost Dodaj v orodno vrstico za hitri dostop. V osnovi se orodna vrstica za hitri dostop pokaže tik nad vnosno vrstico, torej nad vrstico, v katero vnašamo funkcije. Če nam to mesto ne odgovarja, jo lahko premaknemo povsem na vrh Excela. To storimo tako, da v njej kliknemo na majhno ikono v obliki ravne črte in narobe obrnjene strešice ter v prikazanem meniju izberemo Pokaži nad trakom. Na enak način jo nato lahko postavimo spet na prvotno mesto, le da v prikazanem meniju izberemo možnost Pokaži pod trakom.

