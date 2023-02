Nekaj uporabnih za Excel

Microsoft Excel je eno izmed programskih orodij, ki jih je dobro znati uporabljati, saj nemalokrat pride prav – če ne v službi, pa doma. V tem članku je zbranih nekaj uporabnih nasvetov za različico tega orodja, ki je v paketu Office 2021.

Če vrstice in stolpci v Excelu nimajo prave velikosti, torej da vnosi v njih niso prikazani v želeni velikosti, je seveda smiselno, da se jim nastavi pravo. Da bi vsaki vrstici in stolpcu posebej ročno nastavljali ustrezno velikost, bi bilo prezamudno in nenatančno. Najučinkoviteje jo nastavimo tako, da najprej z levo kliknemo v levem zgornjem kotu lista na obarvan trikotnik, ki označi celoten list, nato pa še po dvakrat na poljubni črti poleg oznak vrstic in stolpcev (npr. na črto, ki je med C in D ter na črto, ki je med 10 in 11). S tem se v hipu nastavi prava velikost vsem vrsticam in stolpcem. Pomembno je, da se klikne na črti, ki ločita poimenovanje dveh stolpcev in dveh vrstic, in ne na črti, ki ločita celice.

