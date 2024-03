Ne le za telefone!

Microsoft že več kot desetletje razvija Windows tudi za računalnike s procesorji ARM. Se bo nasledniku Windows 11 končno uspelo zares odlepiti od izključno arhitektur x86 in x64? Sta hitrost procesorjev ARM in zmogljivejša grafika 3D res glavni oviri?

Če bi sodili po pametnih telefonih, večina računalnike s procesorji ARM uporablja le za brskanje po spletu, gledanje videov in TV, poslušanje radia in glasbe, videokomunikacijo in igranje iger s preprostejšo grafiko. Seveda pa moramo takoj nato pomisliti na Apple, ki je dokazal, da so lahko procesorji ARM popolnoma enakovredni (in še več) »običajnim« procesorjem Intel in AMD.

