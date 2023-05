Nazaj k analognemu

Računalniki so že tako dolgo digitalni, da večina njihovih uporabnikov sploh ne ve, da so bili kdaj drugačni. A analogni računalniki, katerih zvezda je zašla v 70. letih preteklega stoletja, bi se lahko kot nišni produkt vrnili. Umetna inteligenca zahteva sposobnosti, ki so jim pisane na kožo, zato bi lahko predstavljali odlično dopolnitev silicijevim čipom.

Malokatera beseda je zamenjala toliko pomenov, ne da bi moderni uporabniki jezika to sploh vedeli, ob tem, da danes hkrati predstavlja središče modernega sveta. Govorimo seveda o računalnikih (computer), ki jih danes dobesedno najdemo povsod. Včasih so naseljevali celotne hale, potem so se preselili na mize in jih zavzeli, zatem še v naše žepe in naposled so si utrli pot povsod. Pametne ure, avtomobili, moderni hladilniki in celo srčni spodbujevalniki so danes elektronske naprave, v katerih tiktakajo računalniki. A ni bilo vedno tako.

