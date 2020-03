Navidezni prijatelji

Navidezni svet zahteva navidezne prijatelje. S pametnim telefonom v današnjem času nismo nikdar sami. Z naslednjimi aplikacijami podoživimo otroštvo in si spet omislimo izmišljenega prijatelja, ki nam pomaga, nas uči ali zgolj prežene dolgčas.

Prvi navidezni prijatelj oziroma prijateljica je nadvse koristna. Ada je digitalna zdravnica, ki na podlagi bolezenskih znakov, podanih skozi pogovor, postreže z mogočimi diagnozami, njihovo verjetnostjo ter napotki za nadaljnje ukrepanje. Umetno pamet so razvijalci trenirali šest let in skupaj z več kot sto zdravniki, znanstveniki in inženirji ustvarili občudovanja vreden programski izdelek, ki je na prvem mestu med medicinskimi pripomočki v več kot 130 državah po svetu.

Med digitalne zdravnike se uvršča tudi Youper, program, ki ga je ustvaril dr. Jose Hamilton, član ameriške psihiatrične zbornice. Youper je navidezni prijatelj, ki z uporabo umetne inteligence skrbi za mentalno zdravje sogovornika. Pri delu uporablja številne priznane psihološke prijeme, tehnike in terapije, ki nam pomagajo razumeti samega sebe, nadzorovati čustva, izboljšati kakovost misli ter spremeniti obnašanje.

Enako področje kot Youper pokriva Woebot, dušni pastir, ki nas korak za korakom vodi do boljšega razpoloženja, četudi nas prevevajo najbolj črne misli. Pri delu med drugim uporablja kognitivno vedenjsko terapijo, sklop psiholoških znanj, metod in tehnik, ob pomoči katerih Woebot sogovorniku pomaga pri razumevanju njegovih težav ter spreminjanju miselnih in vedenjskih vzorcev, ki te težave ohranjajo. Aplikacija premore več kot sto lekcij, vaj in zgodb, s katerimi se slehernik nauči zmanjšati stres in živeti srečnejše življenje.

Za učenje tujega jezika ni boljše poti od pogovora z maternim govorcem. Pri angleščini nam pomaga Andy, programski robot, izurjen za učenje in vadbo angleškega jezika. Tujega jezika se učimo med pogovorom, z lekcijami ali igranjem iger. Andy se z nami druži brezplačno, a za dostop do celotnega nabora znanja, tj. več kot tridesetih lekcij, 20.000 besed in njegove širše razgledanosti med pogovorom, računa osem evrov mesečno. Razliko med zastonjsko in plačljivo rabo programa lahko preverimo v testnem obdobju enega tedna.

Replika je navidezni prijatelj ali prijateljica, ki iz vsakodnevnega razgovora izlušči informacije o sogovorniku, nakar ga poskuša posnemati. Med pogovorom umetno inteligenco usmerjamo z ocenami odgovorov ter željami za prihodnost. Sčasoma se med programskim pripomočkom in uporabnikom splete tesna vez, ki je ne prekine niti menjava telefona, saj Replika podatke hrani v oblaku.