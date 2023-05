Nasveti za MacOS novince

V tokratnem članku serije o prehodu na računalnike Mac smo zbrali nekaj nasvetov, s katerimi se boste v operacijskem sistemu lažje znašli, izkoristili njegove prednosti in se navadili njegovih posebnosti.

Kot smo omenili že v prejšnjih prispevkih, se tipkovnica računalnikov Mac nekoliko razlikuje od tiste, ki jo uporabljajo računalniki z Windows ali Linux. Glavni razliki sta postavitev in poimenovanje tipke Command (⌘) in Control (^), ki približno ustrezata tipkam Control in Alt na PC, tipka Option (⌥) pa je jabolčna posebnost.

