Naslednji korak do pametnih tovarn

Industrija 5.0 ni alternativni model, ki naj bi nadomestil industrijo 4.0, temveč gre za razvojni korak, ki tehnologijo postavlja v službo ljudi. Če danes sodobna proizvodnja temelji na medsebojni povezanosti strojev in sistemov IT, si industrija 5.0 prizadeva združiti vloge ljudi in strojev ter tako dopolniti in okrepiti prednosti drug drugega s ciljem bolj zdrave in trajnostne proizvodnje.

Termin industrija 5.0 se nanaša na robote in pametne stroje, ki delajo skupaj z ljudmi. Cilj je jasen in gre dlje od avtomatizacije česarkoli. V ospredju so (dodatna) odpornost poslovanja in trajnostni cilji. Medtem ko se je industrija 4.0 osredotočala (in se še) na tehnologije, kot so internet stvari in množični podatki, poskuša industrija 5.0 v enačbo ponovno vključiti človeške, okoljske in družbene vidike. Revijo Monitor pričakovano najbolj zanima del, povezan z informacijskimi tehnologijami kot gradniki temeljev industrije 5.0.

Zakup člankov