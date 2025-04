Naš ozbor na Androidu

Ceno Browser Spletno brskanje vsak z vsakim (angl. peer to peer) omogoča dostop do spleta tudi ob blokadah in izpadih omrežja.

Diffuse Dinamična in živa ozadja za telefon z Androidom s premikanjem v ritmu glasbe preženejo dolgčas z zaslona.

Launchpad Search Launchpad Search je univerzalno iskalno orodje za hitro menjavo aplikacij, spletno iskanje in dostop do nastavitev.

Net Blocker Net Blocker omogoča blokado dostopa do interneta za posamezne aplikacije brez potrebe po korenskem dostopu.

Simple DND Preprost način delovanja telefona brez motenj se ponaša z eno samo tipko za vklop, s prilagodljivimi nastavitvami in z učinkovitim vmesnikom.

Remind Me (using Call) Opomniki v obliki dohodnega klica nas pravočasno opozorijo na načrtovana opravila in pomagajo pri organizaciji dela.

PocketCalc PocketCalc je vsestranski kalkulator, ki ponuja preprosto rešitev za vsakodnevne izračune na področju financ, posojil, delnic in drugega.

CalcKit Druga izbira za hitre in natančne izračune je ta mesec CalcKit z več kot 150 različnimi kalkulatorji in pretvorniki.

Grok Umetnointeligenčni pomočnik podjetja xAI je zasnovan za radovedna vprašanja, ustvarjanje slik in analizo fotografij.

FakeOut Programski pripomoček FakeOut ob pomoči umetne inteligence prepozna lažne novice in grafični material.

PutMask Umetna inteligenca PutMask zamegli obraze, registrske tablice in druge občutljive dele videoposnetkov.

Instarchive Lokalno shranjevanje objav in zgodb z družabnega omrežja Instagram nam pomaga ohraniti lepe spomine.

Temp Mail Program za ustvarjanje začasnega elektronskega naslova za prejemanje sporočil in prilog ne zahteva registracije ter varuje zasebnost posameznika.

Deliveries Package Tracker Sledenje pošiljkam, ki podpira tudi številne dostavne službe s sončne strani Alp, omogoča preprosto preverjanje lokacije naročenega paketa.

WearSocials WearSocials omogoča shranjevanje in ustvarjanje QR-kod za vstopnice, brezžična omrežja, digitalna plačila in družabna omrežja.

Echo Equalizer Sistemski izenačevalnik zvoka s prilagodljivimi nastavitvami avdiofilom ponuja zvočni užitek brez primere.

VanLife Simulator Pustolovščina na štirih kolesih nas popelje v sproščeno potovanje s kombijem, na katerem opravljamo naloge, pomagamo ljudem in širimo svojo floto.

Horse Racing Hero Arkadne konjske dirke s pridihom iger na srečo so kot nalašč za krajše, a zabavne igralne seanse.

Sorting Ball Quiz Za bolj sproščujočo izkušnjo poskrbi preprosta in znana miselna igra, v kateri razporejamo žogice (ali krofe) po različnih ceveh.

Undercover: Secret Management Napeta kuharska in pustolovska akcija Dark Time Management se vrača! Podnevi strežemo gostom, ponoči pa razkrivamo skrivnosti mesta z Vero Moon.