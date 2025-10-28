Naš izbor za iPhone

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Clocks Zabaven zaslon ob polnjenju s čudovitim prikazom ure z animiranimi ozadji in brez oglasov spremeni telefon.

IntoWallet Ustvarjanje kartic za digitalno denarnico Apple Wallet ni tako zahtevno, če uporabimo aplikacijo IntoWallet.

Hypernotes Digitalna beležnica omogoča zapisovanje povezanih zapiskov z dvosmernimi povezavami in vizualnim grafom idej.

Eiren AI Eiren je zanesljiv in umirjen umetnointeligenčni pomočnik za naravni pogovor, obdelavo zamisli, pisanje in razmislek.

SyncTasks SyncTasks je upravitelj opravil iz Notion in Apple Reminders ali pripomoček za ustvarjanje lastnih na enostaven in pregleden način.

Highlighted Highlighted je program za učinkovito zajemanje in organizacijo ključnih zaznamkov iz knjig, ki poskrbi, da nikoli ne pozabimo, kaj smo prebrali.

MD Vinyl Virtualni gramofon nam pričara nostalgičen občutek vinilnih plošč in vizualno izkušnjo poslušanja (tudi pretočne) glasbe.

Metronome Tuner Metronome Tuner Practice Pro je zbirka 20 nepogrešljivih pripomočkov pri učenju in vadbi glasbe.

Orbit Pozabljene naročnine nas lahko letno stanejo več kot evrski tisočak. Odkrijemo jih s čarovnijo aplikacije Orbit.

Showcase S programom Showcase lahko sledimo filmom in serijam z inteligentnimi obvestili, napredkom po epizodah in ročno izbranimi priporočili.

CalScan CalScan nam pomaga hujšati z umetnointeligenčnim skeniranjem zaužite hrane, s spremljanjem vnesenih kalorij in podrobno analizo.

Alma Ob pomoči Almine umetne inteligence lahko enostavno sledimo prehrani in se z njenimi predlogi dokopljemo do boljšega počutja.

Obscura - Studio Urejevalnik fotografij se ponaša z naprednimi orodji, ustvarjanjem lastnih filtrov in nadaljevanjem že začetega dela.

Idyoma Inovativno učenje tujih jezikov z živimi partnerji omogoča bogatenje znanja prek resničnih pisnih in zvočnih pogovorov.

Geolio Geografijo naredi zabavno kviz z vsakodnevnimi izzivi in barvito grafiko, v katerem preizkusimo svoje znanje o državah, zastavah, kulturah in znamenitostih.

Wavelength Toplo ali mrzlo, mehko ali trdo? Wavelength je zabavna družabna igra branja misli ob pomoči namigov.

Oniro Akcijsko igranje vlog s hitrim bojevanjem, z zahtevnimi šefi in razvojem lika nam omogoči raziskovanje sanjskega sveta, navdihnjenega z japonsko mitologijo.

Pine Hearts Pine Hearts nudi odkrivanje srčne zgodbe v sproščujočem svetu. Brez hitenja, zgolj s prijetno glasbo, z nežno grafiko in občutkom domačnosti.

Fire Emblem Shadows Priljubljena taktična serija igranja vlog Fire Emblem s poenostavljeno izkušnjo v mobilni svet dostavi zgodbo o zvestobi, izdaji in moralnih odločitvah.

Trickcal Prikupne bitke, ki se jih udeležimo z lastno strategijo ali s samodejnim bojevanjem, navdušujejo z japonskim videzom chibi.