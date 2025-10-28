Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor November 2025

Naš izbor za iPhone

Clocks Zabaven zaslon ob polnjenju s čudovitim prikazom ure z animiranimi ozadji in brez oglasov spremeni telefon.

Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor November 2025

Clocks Zabaven zaslon ob polnjenju s čudovitim prikazom ure z animiranimi ozadji in brez oglasov spremeni telefon.

IntoWallet Ustvarjanje kartic za digitalno denarnico Apple Wallet ni tako zahtevno, če uporabimo aplikacijo IntoWallet.

Hypernotes Digitalna beležnica omogoča zapisovanje povezanih zapiskov z dvosmernimi povezavami in vizualnim grafom idej.

Eiren AI Eiren je zanesljiv in umirjen umetnointeligenčni pomočnik za naravni pogovor, obdelavo zamisli, pisanje in razmislek.

SyncTasks SyncTasks je upravitelj opravil iz Notion in Apple Reminders ali pripomoček za ustvarjanje lastnih na enostaven in pregleden način.

Highlighted Highlighted je program za učinkovito zajemanje in organizacijo ključnih zaznamkov iz knjig, ki poskrbi, da nikoli ne pozabimo, kaj smo prebrali.

MD Vinyl Virtualni gramofon nam pričara nostalgičen občutek vinilnih plošč in vizualno izkušnjo poslušanja (tudi pretočne) glasbe.

Metronome Tuner Metronome Tuner Practice Pro je zbirka 20 nepogrešljivih pripomočkov pri učenju in vadbi glasbe.

Orbit Pozabljene naročnine nas lahko letno stanejo več kot evrski tisočak. Odkrijemo jih s čarovnijo aplikacije Orbit.

Showcase S programom Showcase lahko sledimo filmom in serijam z inteligentnimi obvestili, napredkom po epizodah in ročno izbranimi priporočili.

CalScan CalScan nam pomaga hujšati z umetnointeligenčnim skeniranjem zaužite hrane, s spremljanjem vnesenih kalorij in podrobno analizo.

Alma Ob pomoči Almine umetne inteligence lahko enostavno sledimo prehrani in se z njenimi predlogi dokopljemo do boljšega počutja.

Obscura - Studio Urejevalnik fotografij se ponaša z naprednimi orodji, ustvarjanjem lastnih filtrov in nadaljevanjem že začetega dela.

Idyoma Inovativno učenje tujih jezikov z živimi partnerji omogoča bogatenje znanja prek resničnih pisnih in zvočnih pogovorov.

Geolio Geografijo naredi zabavno kviz z vsakodnevnimi izzivi in barvito grafiko, v katerem preizkusimo svoje znanje o državah, zastavah, kulturah in znamenitostih.

Wavelength Toplo ali mrzlo, mehko ali trdo? Wavelength je zabavna družabna igra branja misli ob pomoči namigov.

Oniro Akcijsko igranje vlog s hitrim bojevanjem, z zahtevnimi šefi in razvojem lika nam omogoči raziskovanje sanjskega sveta, navdihnjenega z japonsko mitologijo.

Pine Hearts Pine Hearts nudi odkrivanje srčne zgodbe v sproščujočem svetu. Brez hitenja, zgolj s prijetno glasbo, z nežno grafiko in občutkom domačnosti.

Fire Emblem Shadows Priljubljena taktična serija igranja vlog Fire Emblem s poenostavljeno izkušnjo v mobilni svet dostavi zgodbo o zvestobi, izdaji in moralnih odločitvah.

Trickcal Prikupne bitke, ki se jih udeležimo z lastno strategijo ali s samodejnim bojevanjem, navdušujejo z japonskim videzom chibi.

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • <span><span>Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek</span></span>

    Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

    Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah. 

    novice
    Objavljeno: 17.10.2025 08:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
