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Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Julij-avgust 2026

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Device Monitor Aplikacija prikazuje informacije o delovanju sistema in vsebuje zbirko orodij za testiranje vseh senzorjev, kar je uporabno pri nakupu rabljenega telefona.

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Mobilno
Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Julij-avgust 2026

Naš izbor na iPhonu

Device Monitor Aplikacija prikazuje informacije o delovanju sistema in vsebuje zbirko orodij za testiranje vseh senzorjev, kar je uporabno pri nakupu rabljenega telefona.

Physics Toolbox Aplikacija spremeni telefon v napreden laboratorij za senzorje, ki podatke iz vgrajenih tipal zbira, prikazuje, shranjuje in izvaža v obliki datotek CSV za nadaljnjo analizo.

Top Widgets Zbirka naprednih in privlačnih lebdečih pripomočkov nudi tudi prilagajanje območja okoli kamere, unikatna ozadja ter navpične ikone.

Night Eye Dark Mode za spletni brskalnik Safari omogoča prisilni temni način na katerikoli spletni strani z nastavitvami, ki jih prilagodimo za vsako stran posebej.

Wispr Flow Wispr Flow je diktafon, podprt z umetno inteligenco, ki govor v realnem času pretvori v urejeno in strukturirano besedilo z alinejami.

AtvTools Zmogljivo in napredno orodje za upravljanje televizorjev z operacijskim sistemom Android, za razliko od povprečnih tekmecev ponuja globok nadzor nad sistemom.

One sec One sec je programska ovira, ki nas vsakič, ko poskusimo odpreti izbrano družbeno omrežje, opomni, da globoko vdihnemo in se vprašamo, ali aplikacijo res želimo odpreti.

Instants Alternativa za uporabnike, ki pogrešajo prvotni Instagram. Aplikacija omogoča hitro pošiljanje fotografij, nima pa časovnice ali algoritma, ki bi nam tratil čas.

ShortShot Praktična aplikacija omogoča fotografiranje s časovnikom, po katerem se fotografija samodejno izbriše in ne zaseda prostora na telefonu.

DualShot Recorder Aplikacija DualShot je kamera, ki hkrati snema v dveh načinih, pokončnem in ležečem, nato posnetek shrani kot dve ločeni datoteki.

MarkX Uporabno programsko orodje za označevanje posnetkov zaslona ali fotografij omogoča dodajanje dimenzij, merilnih črt, puščic in komentarjev na slike.

BillDue BillDue je program za upravljanje financ in izdelavo opomnikov za plačilo računov, s katerim prevzamemo nadzor nad mesečnimi izdatki.

Next Up Next Up je preprost odštevalnik časa do pomembnih dogodkov, kateremu sami izberemo videz.

Harvee Aplikacija analizira podatke iz ure Apple Watch (stres, spanje, regeneracija itd.) in jih namesto v zapletene grafe pretvori v jasne ter razumljive nasvete za naše zdravje.

Lola Brezplačna aplikacija predvaja sproščujočo glasbo brez oglasov, algoritmov ali obvestil ter podpira zvoke mestnega utripa, nevihte, petja ptic in druge.

RadioExplorer Raziskovanje radijskih postaj z vsega sveta je urejeno po zvrsteh, razpoloženju, državah in jezikih.

Among the Sleep Grozljivka nas postavi v vlogo malčka, ki tava skozi nočno moro. Igra temelji na raziskovanju, reševanju ugank in skrivanju.

Dragonfire Strateška Igra prestolov je postavljena v čas vojne Targaryenov, ko zmaji še vladajo nebu. V znani maniri vključuje gradnjo kraljestva, zbiranje vojske in sklepanje zavezništev.

Pokemon Champions Nova igra s priljubljenimi Pokemoni nudi večigralsko potezno bojevanje ena na ena ali v dvojicah.

Lost Twins Lost Twins je pomirjujoča miselna igra, v kateri premikamo dele sveta, da bi bratcu in sestrici pomagali najti pot drug do drugega.

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