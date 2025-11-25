Naš izbor na iPhonu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Radiance Zbirka ozadij Radiance se stvari loteva na star način in telefon polepša s podobami, ki so jih ustvarili ljudje.

Ticci Tabs Ticci Tabs je preprosta aplikacija za obisk najljubših spletnih strani na enem mestu, ločeno od brskalnika in brez težav z oblikovanjem.

Cosmo Umetnointeligenčni učitelj nas vsak dan hitro in dostopno uči s kratkimi nalogami različnih tem, kot so programiranje, umetna inteligenca, finance in vodenje.

Tiimo Vizualni planer za vsakdanje življenje pretvori opravila v izvedljive korake z jasnimi časovnicami, s pametnim razčlenjevanjem nalog in z orodji za boljši pregled.

Me+ Lifestyle Routine Aplikacija nam pomaga vzpostaviti rutino, spremljati razpoloženje in skrbeti zase. Me+ je vizualno prijetna in prilagodljiva aplikacija za boljše navade ter ravnovesje v dnevu.

Centr Osebni fitnes trener iz žepa ponuja prilagojene treninge, jogo, prehranske smernice in meditacijo.

Caffeine Clock Caffeine Clock je pametna aplikacija, ki nam pomaga razumeti, kako vnos kofeina čez dan vpliva na telo in kakovost spanja.

BrainHQ V kontrolirani klinični študiji so Kanadčani dokazali, da dnevna uporaba aplikacije BrainHQ pomladi možgane za deset let. Pridružimo se treningu!

Atlas Photo Aplikacija je zasnovana kot pametni pomočnik za fotografe, ki na podlagi osebnega sloga, preferenc in okoljskih razmer predlaga zanimive lokacije.

ReShoot ReShoot je umetna inteligenca, ki iz nepopolnih fotografij na podlagi besedilnih ukazov ustvari mojstrske slike.

BabyO Aplikacija BabyO staršem omogoča, da dojenčkove mejnike ujamejo v prikupna ozadja z ustvarjalnimi okvirji.

Rash ID Aplikacija Rash ID omogoča prijazno in preprosto izkušnjo hitre prepoznave mogočih kožnih težav s fotografijo in z umetno inteligenco.

Money Manager Money Manager s hitrim beleženjem prihodkov in izdatkov poenostavi načrtovanje proračuna ter upravljanje osebnih financ.

Splid Enostavna rešitev za potovanja in skupne večerje omogoča deljenje stroškov v skupini brez registracije in brez potrebe po internetni povezavi.

Bookshelf Bookshelf je priročna aplikacija za vse, ki želimo katalogizirati, organizirati in spremljati svojo zbirko knjig.

Nintendo Store Uradna aplikacija tržnice Nintendo Store omogoča ogled in nakup konzol, iger, dodatkov ter sledenje igralni zgodovini uporabniškega računa.

Sorry! World Barvita digitalna družabna igra z gradnjo mest, ligami, dogodki in avatarji je preprosta za začetnike, zabavna za več igralcev ter prilagojena posamezniku.

Dead Reset Dead Reset je napet interaktivni film s skrivnostno zgodbo o propadu človeštva, poln akcije in temačnega vzdušja.

TOEM Ročno risana pustolovščina, v kateri s kamero v roki sproščeno raziskujemo svet, rešujemo naloge in odkrivamo tople zgodbe.

Destiny: Rising Znan strelski naslov na pametnem telefonu ponuja tekočo igralno izkušnjo, odlično grafiko, hitro akcijo in različne načine igranja.