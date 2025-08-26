Naš izbor na iPhonu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Touch Grass Zabavno omejevanje uporabe telefona zaklene moteče aplikacije, dokler ne stopimo ven in ne fotografiramo prave trave, s čimer spodbuja resnično gibanje na prostem.

Adobe Firefly Adobe Firefly omogoča hitro ustvarjanje slik in kratkih videoposnetkov z besedilnimi ukazi ali vizualnimi prenosi.

Nebo Ročno pisanje z vrhunsko prepoznavo, ki pretvori zapiske, enačbe in diagrame v digitalno obliko, je idealen pripomoček za študente in vse ljubitelje hitrega beleženja.

Papertag Papertag povezuje papir in digitalni svet. S štirimestno kodo lahko na zapiske dodamo besedilo, povezave, slike, zvok ali video za enostaven dostop do vsebin.

byAir ByAir je brezplačna aplikacija za sledenje letom z ažurnimi informacijami o statusu, terminalih in vratih ter vodniki po letališčih z nasveti, zemljevidi in vremenskimi podatki.

Tripsy Osebni načrtovalec potovanj nas med drugim opozarja na prevoze, polete, vodi statistiko in dela brez internetne povezave.

AgBr AgBr prinaša pristno črno-belo filmsko fotografijo z analognimi orodji, brez sledenja ter motečih elementov.

FitRoom FitRoom z umetno inteligenco omogoča, da virtualno preizkusimo izbrana oblačila in odkrijemo svoj slog, še preden karkoli oblečemo ali kupimo.

Dice Dice ponuja hiter in pošten nakup vstopnic za koncerte, klube in dogodke, z osebnimi priporočili ter brez skritih stroškov ali preprodajalcev.

Neuecast Preprosta aplikacija za poslušanje podkastov navdušuje z naprednim nadzorom, s statistiko poslušanja in z možnostjo prenosa za poslušanje brez povezave.

Dropset Minimalistična aplikacija z velikimi gumbi je namenjena telovadbi, deluje brez povezave ter ima orodja za sledenje dvigovanja uteži, HIIT in vadbe z lastno težo.

Fixtured Program za športne navdušence vse zanimive dogodke združi v enoten koledar z rezultati v živo, informacijami o prenosih, obvestili in s pripomočki.

Persist Persist je upravitelj opravil, ki nam pomaga načrtovati dan z vizualnimi zemljevidi in ponuja brezskrben pristop k osebni rasti.

Lifestack Analiza cirkadianega ritma nam pomaga načrtovati naloge v času največje produktivnosti in doseči zastavljene cilje.

Calmer Calmer zmanjšuje tesnobo in blaži napade panike z vodeno vadbo dihanja, izobraževalnimi vsebinami ter brezplačnim načrtom za duševno kondicijo.

Canine Calm Postopna izpostavitev, sledenje napredku in možnost dodajanja lastnih zvokov pomagajo pasjim mladičem premagati strah pred vsakodnevnimi zvoki.

Decor Life Decor Life je sproščujoča igra notranjega oblikovanja, v kateri prenavljamo prostore, razporejamo predmete in ustvarjamo svoj sanjski ambient brez pritiska.

Darkest Days Darkest Days je akcijski RPG, v katerem za preživetje v svetu zombijev zbiramo vire, gradimo zatočišča in sodelujemo ali tekmujemo z drugimi igralci v napeti apokalipsi.

Phantom Tower Akcijska igra, ki je z vsakim začetkom drugačna, ponudi sto nadstropij stolpa, ki zahtevajo obvladovanje elementov, dobro opremo in veliko raziskovanja.

Marvel Mystic Mayhem Taktična igra z avtomatskimi boji, v kateri sestavljamo ekipe junakov in zlikovcev, se ponaša z vrhunsko grafiko, animacijami in zahtevno strategijo za zmago v epskih bitkah.