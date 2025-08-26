Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Mobilno
Objavljeno: 26.8.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor September 2025

Naš izbor na iPhonu

Touch Grass Zabavno omejevanje uporabe telefona zaklene moteče aplikacije, dokler ne stopimo ven in ne fotografiramo prave trave, s čimer spodbuja resnično gibanje na prostem.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Mobilno
Objavljeno: 26.8.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor September 2025

Touch Grass Zabavno omejevanje uporabe telefona zaklene moteče aplikacije, dokler ne stopimo ven in ne fotografiramo prave trave, s čimer spodbuja resnično gibanje na prostem.

Adobe Firefly Adobe Firefly omogoča hitro ustvarjanje slik in kratkih videoposnetkov z besedilnimi ukazi ali vizualnimi prenosi.

Nebo Ročno pisanje z vrhunsko prepoznavo, ki pretvori zapiske, enačbe in diagrame v digitalno obliko, je idealen pripomoček za študente in vse ljubitelje hitrega beleženja.

Papertag Papertag povezuje papir in digitalni svet. S štirimestno kodo lahko na zapiske dodamo besedilo, povezave, slike, zvok ali video za enostaven dostop do vsebin.

byAir ByAir je brezplačna aplikacija za sledenje letom z ažurnimi informacijami o statusu, terminalih in vratih ter vodniki po letališčih z nasveti, zemljevidi in vremenskimi podatki.

Tripsy Osebni načrtovalec potovanj nas med drugim opozarja na prevoze, polete, vodi statistiko in dela brez internetne povezave.

AgBr AgBr prinaša pristno črno-belo filmsko fotografijo z analognimi orodji, brez sledenja ter motečih elementov.

FitRoom FitRoom z umetno inteligenco omogoča, da virtualno preizkusimo izbrana oblačila in odkrijemo svoj slog, še preden karkoli oblečemo ali kupimo.

Dice Dice ponuja hiter in pošten nakup vstopnic za koncerte, klube in dogodke, z osebnimi priporočili ter brez skritih stroškov ali preprodajalcev.

Neuecast Preprosta aplikacija za poslušanje podkastov navdušuje z naprednim nadzorom, s statistiko poslušanja in z možnostjo prenosa za poslušanje brez povezave.

Dropset Minimalistična aplikacija z velikimi gumbi je namenjena telovadbi, deluje brez povezave ter ima orodja za sledenje dvigovanja uteži, HIIT in vadbe z lastno težo.

Fixtured Program za športne navdušence vse zanimive dogodke združi v enoten koledar z rezultati v živo, informacijami o prenosih, obvestili in s pripomočki.

Persist Persist je upravitelj opravil, ki nam pomaga načrtovati dan z vizualnimi zemljevidi in ponuja brezskrben pristop k osebni rasti.

Lifestack Analiza cirkadianega ritma nam pomaga načrtovati naloge v času največje produktivnosti in doseči zastavljene cilje.

Calmer Calmer zmanjšuje tesnobo in blaži napade panike z vodeno vadbo dihanja, izobraževalnimi vsebinami ter brezplačnim načrtom za duševno kondicijo.

Canine Calm Postopna izpostavitev, sledenje napredku in možnost dodajanja lastnih zvokov pomagajo pasjim mladičem premagati strah pred vsakodnevnimi zvoki.

Decor Life Decor Life je sproščujoča igra notranjega oblikovanja, v kateri prenavljamo prostore, razporejamo predmete in ustvarjamo svoj sanjski ambient brez pritiska.

Darkest Days Darkest Days je akcijski RPG, v katerem za preživetje v svetu zombijev zbiramo vire, gradimo zatočišča in sodelujemo ali tekmujemo z drugimi igralci v napeti apokalipsi.

Phantom Tower Akcijska igra, ki je z vsakim začetkom drugačna, ponudi sto nadstropij stolpa, ki zahtevajo obvladovanje elementov, dobro opremo in veliko raziskovanja.

Marvel Mystic Mayhem Taktična igra z avtomatskimi boji, v kateri sestavljamo ekipe junakov in zlikovcev, se ponaša z vrhunsko grafiko, animacijami in zahtevno strategijo za zmago v epskih bitkah.

Najbolj brano

  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • <span><span>Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile</span></span>

    Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile

    Preiskava portala 404 Media je razkrila črni trg programske opreme, ki omogoča, da se priljubljena naprava Flipper Zero spremeni v orodje za odklepanje vozil različnih proizvajalcev.

    novice
    Objavljeno: 22.8.2025 13:15
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 05:00
  • V sredo pozor! Dobili bomo obveščanje o nevarnostih prek pametnih telefonov

    V sredo pozor! Dobili bomo obveščanje o nevarnostih prek pametnih telefonov

    Uprava za zaščito in reševanje bo vzpostavila sistem za množično obveščanje in alarmiranje SI-ALARM, ki bo deloval prek potisnih sporočil na pametnih telefonih. Javno testiranje bodo izvedli 27. septembra, ko bomo vsi uporabniki pametnih telefonov dobili testno sporočilo. V prihodnosti bodo tudi prek novega sistema javnost opozarjali na nevarnost.

    novice
    Objavljeno: 21.8.2025 16:00
  • <span><span>Novi Android bo Cimetova rolica</span></span>

    Novi Android bo Cimetova rolica

    Google ostaja zvest svoji interni tradiciji poimenovanja različic operacijskega sistema Android po sladicah. 

    novice
    Objavljeno: 19.8.2025 10:30
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov