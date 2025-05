Naš izbor na iPhonu

Launcher X Program omogoča hiter dostop do aplikacij, bližnjic in spletnih strani prek prilagodljivih pripomočkov z lastnimi ikonami, s prosojnostjo ter z obliko časa in datuma.

ClipSnap Varno odložišče brez oglasov in oblaka je namenjeno urejanju, označevanju in hitremu deljenju vsebin.

Bluetooth Microphone – Megi Telefon je lahko megafon. Aplikacija Megi ojačan zvok z mikrofona predvaja na povezanem zvočniku.

ToolBox – Softpath Electronics ToolBox združuje več kot 25 vsakdanjih orodij v eni aplikaciji, od kocke, števca in svetilke do pretvornika enot, kalkulatorja, kompasa in še več.

Remember Dodatek za možgane, kakršen je podnaslov aplikacije, poskrbi, da nikoli več ne izgubimo pomembnih stvari. Brez oglasov, brez računa, brez sledenja.

IdeaShell Aplikacija pretvori govor v urejene zapiske, samodejno doda naslove in oznake ter omogoča pogovor z umetno inteligenco za globlji vpogled v shranjene ideje.

Daze Daze je ustvarjalno komunikacijsko orodje za svobodno izražanje z barvami, risbami, videoposnetki in zvokom.

Podcatcher Podcatcher je zmogljiv in preprost predvajalnik podkastov s hitrim predvajanjem, preskoki tišine, z nastavitvami EQ, s prepisom epizod in podporo za CarPlay ter pametne ure.

Edits Uradna aplikacija družabnega omrežja Instagram ob pomoči umetne inteligence ponudi enostavno urejanje za slehernika.

AI Object & Person Remover AI Object & Person Remover z lahkoto in le nekaj dotiki odstrani neželene predmete, ljudi ali ozadja s fotografij.

Earth Her Earth Hero nam pomaga razumeti naš ogljični odtis, ga zmanjšati s prilagojenimi predlogi in spreminjati svet z vsakodnevnimi odločitvami.

AWorld in support of Act Now AWorld, v partnerstvu z ZN, spodbuja trajnostne navade prek izračuna CO₂, dnevnih nalog, izzivov in izobraževalnih vsebin.

Baby Weather Namenska vremenska napoved pomaga staršem oblačiti dojenčke glede na trenutne razmere, temperaturo in kratkoročno napoved.

Meditation Down Dog Program za sproščanje omogoča popolnoma prilagodljivo meditacijo, ki jo lahko oblikujemo po svojih željah in za vsak trenutek v dnevu.

TingleTunes Mobilna zvočna oaza miru z ambientalnimi zvoki poskrbi za sprostitev, boljši spanec, fokus in zmanjšanje stresa.

Luna Luna otrokom ob pomoči staršev omogoča ustvarjanje ilustriranih zgodb z umetno inteligenco. Varna, vodena izkušnja spodbuja domišljijo in skupno branje.

TMNT: Shredder's Revenge Na nindže želve v igri retro videza čakajo horde različnih sovražnikov, ki jih lahko mikastimo z igralnim ploščkom in s prijatelji.

Delta Force Prvoosebna strelska večigralska igra Delta Force postreže z velikimi mapami 24 proti 24, vozili in s številnimi načini igranja.

Snaky Cat Snaky Cat je še ena izmed sodobnih različic nepozabne Kače, kjer v hitrih večigralskih bojih jémo krofe, rastemo in se izogibamo drugim igralcem.

Prince of Persia: Lost Crown Nova različica legendarne igre nas v prefinjeni akcijski pustolovščini 2.5D pelje na goro Qaf, kjer nas v čevljih bojevnika Sargona čaka veliko lepega.