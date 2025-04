Naš izbor na iPhonu

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Japan Art Japan Art na zaslon dežurnega telefona prinaša pristna japonska ozadja, ki se raztezajo od klasičnih motivov ukijo-e do sodobne estetike Tokia.

Koco Widgets Zbirka lebdečih pripomočkov za najrazličnejše namene polepša zaslon slehernega telefona z operacijskim sistemom Android.

Verum Mail Verum Mail omogoča hitro ustvarjanje začasnih e-poštnih naslovov brez prijave za varno uporabo in deljenja osebnih podatkov.

AI Image Translator Program ob pomoči umetne inteligence prevaja in prikaže prevedeno besedilo na fotografijah ali dokumentih.

Birthday Clock AI Umetnointeligenčno potovanje po našem življenju razkrije številne zanimivosti o dnevu, na katerega smo se rodili.

Mightyday Aplikacija za lažje upravljanje nalog našo učinkovitost poveča z razbijanjem ciljev, opomniki in s koledarjem za načrtovanje opravil.

Spendee Spendee nam pomaga varčevati z natančnim spremljanjem prihodkov in odhodkov, ročnim vnosom, s kategorijami in z opozorili za boljši nadzor nad financami.

SubSync Velik del stroškov danes predstavljajo naročnine, ki nam jih pomaga nadzorovati program SubSync.

Corner Corner je aplikacija za odkrivanje krajev po meri, restavracij, knjigarn, plaž in več! Z njo odkrivamo priljubljene lokalne točke, ustvarjamo sezname in se prepustimo radovednosti.

DashReel DashReel ponuja uživanje v kratkih filmih in serijah s preprostim vmesnikom, z različnimi zvrstmi ter hitro zabavo z nekaj oglasi ali nakupi za dostop do dodatnih vsebin.

Novel Master NovelMaster ponuja zbirko kratkih romantičnih zgodb za sproščeno branje. Programu po želji prilagodimo videz in vedno nadaljujemo, kjer smo ostali.

No Thanks Aplikacija No Thanks ponuja ozaveščeno nakupovanje ob pomoči drugih uporabnikov in skeniranja črtnih kod izdelkov.

CleanPad CleanPad je minimalistična in varna beležnica za misli, ideje in spomine, prijetnega videza, s kategorijami po meri in poudarkom na zasebnosti.

Smart-calc Kalkulator brez oglasov ponuja splošno računsko rešitev, od osnovnega računanja do zahtevnejše geometrije.

LingoClip LingoClip je aplikacija, ki za učenje tujih jezikov uporablja glasbo. Zabavno, poučno in primerno za vse starosti.

Pumped Workout Tracker Gym Log Programski dnevnik nam pri znojenju v fitnesu pomaga slediti vajam, ponovitvam in napredku s prilagojenimi načrti in podrobnimi analizami.

Draconia Saga Draconia Saga je fantazijski MMORPG z odprtim svetom, s čarobnimi bitji, z nenavadnimi ljubljenčki in s privlačnim ter z akcijskim bojevanjem.

Birds Camp V novi ptičji uspešnici se pred sovražniki branimo s kartami, pametno taktiko in z izkoriščanjem raznolike okolice v več kot 50 stopnjah.

Rumble Club Duhovita borilna 3D-igra za do 20 igralcev je odlična zabava za prijatelje od blizu in daleč.

Blue Lock Blue Lock je risana nogometna igra s poudarkom na zgodbi, treningih in razvoju likov. Res ni FIFA oziroma FC25, a ponuja edinstveno izkušnjo v slogu športne simulacije.