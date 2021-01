Naš izbor na iPhonu

Urbana Aplikacija mestne občine Ljubljana Urbana po novem tudi na iOS podpira uporabo tehnologije NFC za brezstična plačila.

Calendar Z Enostavna, a zmogljiva aplikacija za delo s koledarji, kjer poleg dogodkov lahko beležimo tudi opomine.

Timelines Time Tracking Aplikacija, s katero hitro in enostavno beležimo čas, ki ga porabimo pri različnih aktivnostih.

Deliveries Program Deliveries je namenjen spremljanju stanja pošiljk – podpira različne storitve, med drugim tudi DHL.

Jumbo: Privacy + Security Jumbo skrbi za našo varnost in zasebnost na celovit način, saj pregleda vse nameščene aplikacije in poda priporočila za višjo raven zasebnosti in varnosti.

Adobe Photoshop Sketch Zmogljiva, a pregledana risarska aplikacija enega večjih podjetij na tem področju – podpira tudi izvoz v Ilustrator in Photoshop.

Pastel Še ena koristna aplikacija za umetniške uporabnike, namenjena iskanju in beleženju različnih barvnih odtenkov za uporabo pri projektih.

Glitch Studio Fotografska aplikacija, ki v ospredje postavi futuristične filtre. Na voljo so tudi za video.

Story Beat Enostavni Story Beat nam omogoča, da v kratke videe in k fotografijam dodajamo glasbo, kratek posnetek pa objavimo na družabnih omrežjih.

Wix Zmogljiva spletna storitev Wix je namenjena enostavni izdelavi spletnih strani, ponujajo pa tudi namensko aplikacijo za iOS.

Ecosia Ecosia je nemško podjetje z lastnim spletnim iskalnikom, ki 80 odstotkov svojega dobička uporabi za sajenje dreves po svetu, poudarjajo pa tudi zasebnost uporabnikov.

Hevy Napredna aplikacija za načrtovanje in beleženje vadbe, predvsem vadbe z utežmi.

NeuroNation Prikupna aplikacija z več kot 25 vajami za krepitev spomina in koncentracije.

GIFO Enostavna aplikacija za izdelavo kratkih animiranih sličic GIF, na katere lahko dodajamo tudi filtre, besedilo in smeške (emojije).

Marvel Strike Force Spletna igra, v kateri se s svojo ekipo izbranih herojev in zlobnežev iz sveta Marvel spopademo z vesoljskimi napadalci.

Hungry Shark World Nadaljevanje igre Hungry Shark Evolution, kjer igramo v vlogi lačnega morskega psa – prek nalog lahko pridemo tudi do še večjih morskih psov.

Fruit Ninja 2 Nadaljevanje ene prvih večjih uspešnic na telefonih z zasloni, občutljivimi na dotik, med drugim prinese tudi boj ena na ena in različne načine igranja.

Roblox Fleksiblilna platforma z nešteto virtualnimi svetovi, kjer lahko uporabniki ustvarjajo lastne igre ali pa se le igrajo v eni izmed neštetih že obstoječih igrah.

FIFA Football Uradna igra nogometne zveze FIFA, kjer lahko sestavimo ekipo v eni izmed znanih lig – od britanske Premier lige do nemške Bundeslige in drugih.

Harry Potter: Puzzles & Spells Enostavna, a nalezljiva ugankarska igra tipa »match-3«, torej v podobni maniri kot priljubljeni Candy Crush, seveda postavljena v svet Harryja Potterja.