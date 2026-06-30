Naš izbor na Androidu

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One Hand Control Aplikacija, ki robove zaslona spremeni v območja za kretnje po meri in omogoča lažje upravljanje telefona z eno roko.

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One Hand Control Aplikacija, ki robove zaslona spremeni v območja za kretnje po meri in omogoča lažje upravljanje telefona z eno roko.

DepthX Zbirka prilagodljivih ozadij s 3D učinkom globine na zaklenjenem zaslonu skoraj vsake naprave z Androidom prikazuje uro z motivi v ozadju.

Side Dock Aplikacija Side Dock telefonu doda lebdečo stransko vrstico, ki ne ponuja le običajnih bližnjic do aplikacij in stikov, temveč tudi orodja za vsakodnevno delo.

Glowbar Glowbar je vizualni dodatek, ki telefonu doda barvito in animirano vrstico po vzoru prihajajočih Googlovih prenosnikov Google Book.

XeNo Raziskovalec s pomočjo umetne inteligence na podlagi opisa na telefonu poišče datoteke različnih oblik zapisa.

Fileloom Fileloom je vsestranski pregledovalnik datotek, ki odpravlja potrebo po ločenih aplikacijah za PDF-je, e-knjige, slike in kode.

Blink Ko tuja oseba poskuša odpreti zaščiteno aplikacijo, jo Blink preprosto vrne na domači zaslon brez kakršnega koli opozorila, da je aplikacija zaklenjena.

Signal Signal spremlja omrežne povezave in nas obvesti, ali smo povezani v pravo, samostojno omrežje 5G (SA) ali pa naprava uporablja starejšo infrastrukturo 4G (NSA).

AtomicClock Preprosta aplikacija se poveže s strežniki NTP in prikaže atomski čas za trenutno lokacijo z natančnostjo do milisekunde.

ULTRA Pametna aplikacija za opomnike deluje na podlagi lokacije in gibanja, zato se sproži natanko takrat, ko je to potrebno.

Waypoint Waypoint nam brez povezave oziroma signala omogoča, da označimo poljubno točko, nato pa nas z veliko puščico in kompasom usmerja nazaj do nje.

Albo Shranjevanje vsebin za kasnejšo uporabo razvršča v kategorije, vsebuje prodajne informacije in omogoča shranjevanje glede na lokacijo.

ScrollTrace ScrollTrace nam pomaga v boju proti prekomernemu brskanju po družbenih omrežjih, med drugim s prikazom razdalje, ki smo jo s palcem prehodili z drsenjem po zaslonu.

Bluetooth Brain Programski pripomoček si zapomni želeno glasnost za vsako napravo Bluetooth in jo samodejno uveljavi ob povezavi.

Essential Shortcuts Zbirka vsakodnevnih orodij vključuje kalkulatorje, pretvornike enot in datotek, generator gesel, bralnik QR-kod, urejevalnik velikosti slik in še več.

Chess Clock Digitalna šahovska ura omogoča ponastavitev, zvočne učinke ob pritisku in prilagajanje časovnih kontrol.

Grand Gangster War Igra z odprtim svetom, ki odkrito posnema formulo starejših iger GTA, prinaša rope, strelske obračune, pobege iz zapora in avtomobilske pregone.

Lumberjack Simulator 3D Simulacija gozdarstva iz prve osebe nas postavi na začetek, kjer z le sekiro v roki začnemo graditi svoj posel z lesom.

MOTU Skeletor Preprosta in klasična tekaška igra, v kateri igramo vlogo okostnjaka. Cilj je preživeti čim dlje, doseči višje rezultate in zbirati nadgradnje za naslednje poskuse.

LUTA PvP igra s kartami, ki prinaša hitrejši tempo kot običajne igre tega žanra. Igralca sprejemata odločitve hkrati v realnem času, namesto da bi čakala na potezo nasprotnika.