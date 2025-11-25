Naš izbor na Androidu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Senior Home Zaganjalnik poenostavi, zavaruje in olajša uporabo telefona za starejše, saj privzeti domači zaslon nadomesti z jasnim, umirjenim in s preprostim vmesnikom.

Yumo Animirani liki, ki se sprehajajo, visijo ali posedajo ob ikoni baterije in izrezu kamere, popestrijo sleherni telefon.

Notch-Touch Program izkoristi prostor okoli kamere in ga spremeni v prilagodljiv gumb za bližnjice, ki se jih lahko dotikamo, jih potegnemo ali pritisnemo.

NoVolume Upravljanje glasnosti, navdihnjeno z uporabniškim vmesnikom Nothing OS, navduši z edinstvenim drsnikom in s haptičnim odzivom.

Privacy Guard Aplikacija Privacy Guard nam pomaga razumeti, katere podatke o nas zbirajo tehnološka podjetja.

Bulk File Renamer Hitro preimenovanje in urejanje velike skupine datotek ne zahteva internetne povezave ali zamudnega ročnega dela.

ColourSwift AV+ Hiter in na zasebnost osredotočen pregledovalnik datotek in čistilec Androida nam pomaga ohranjati telefon varen in brez navlake.

Smart Alarm Interval Reminder ReAlarm je napredna budilka, ki nam pomaga oblikovati boljše navade in vedno poskrbi, da nas opozori ob pravem času.

PaperAI PaperAI vse naše fizične dokumente spremeni v digitalno in urejeno knjižnico, po kateri je užitek brskati.

Save It Later je zmogljiv in zasebnosti prijazen upravitelj zaznamkov, ki nam omogoča shranjevanje vsebin za kasnejše branje.

Mark Mark je aplikacija za upravljanje posnetkov zaslona z možnostjo samodejnega brisanja po izbranem času, varnim shranjevanjem in s predogledom.

Reko Aplikacija na enem mestu prikaže vse naročnine, omogoča prilagojene cikle, podpira več valut in ponuja analitiko za lažje odkrivanje nepotrebnih izdatkov.

Groic Groic omogoča skupno poslušanje skladb v realnem času, raziskovanje radijskih postaj, nalaganje lastne glasbe in skupno ustvarjanje predvajalnih seznamov.

Image Factory Umetnointeligenčno orodje fotografije izostri, osvetli, izboljša kakovost, odstrani neželene predmete in obarva črno-bele posnetke.

Modipix Urejevalnik krajinskih fotografij Modipix je namenjen ljubiteljem narave, gozdov, neba, potovanj in sončnih zahodov.

Video Compressor Expert Program VCE zmanjša velikost videoposnetkov brez vidne izgube kakovosti. Je hiter, preprost in ne zahteva zapletenih nastavitev.

Inmost Temačna pustolovščina z melanholično estetiko tri junake skozi uganke in spopade sooča z zgodbo o depresiji, zanemarjanju in izgubi.

Sonic Rumble Sonic Rumble je brezplačna arkadna igra, v kateri se do 32 igralcev hkrati pomeri za zmago, pri čemer dirkanje združuje z noro kaotičnimi izzivi.

Happy Citizens Sproščena risana simulacija nas postavi v vlogo župana, ki z novimi projekti širi mesto in skrbi za meščane.

Rift Riff Rift Riff je strateška igra, v kateri vodimo majhno zamaskirano figuro, ki mora med tekom graditi in nadgrajevati obrambo ter streljati na sovražnike.