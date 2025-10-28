Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Mobilno
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor November 2025

Naš izbor na Androidu

Shizuku Aplikacija omogoči napredne zmožnosti telefona, ki so običajno dostopne zgolj uporabnikom s korenskim dostopom.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Mobilno
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor November 2025

Shizuku Aplikacija omogoči napredne zmožnosti telefona, ki so običajno dostopne zgolj uporabnikom s korenskim dostopom.

Hype Launcher Hype je lahek, čist in odziven zaganjalnik, ki prilagodi začetni zaslon našemu stilu in poveča produktivnost.

Comfer Launcher Zaganjalnik se ponaša s hitrim odpiranjem aplikacij, z gestami in s prilagojenim vmesnikom za uporabo z eno roko.

TMPAD TMPAD omogoča uporabnikom s korenskim dostopom ali z aplikacijo Shizuku, da znižajo ločljivost iger in prilagodijo napredne grafične nastavitve.

Typi Typi z uporabo dostopnosti in ukazom ?typi povsod na napravi z Androidom omogoči umetnointeligenčne odgovore na zastavljena vprašanja.

Panda Glasovni pomočnik, ki upravlja telefon namesto nas, razume naše ukaze in omogoča prostoročno avtomatizacijo opravil.

MasterKey Digitalni sef shranjuje gesla, kartice in kripto ključe s popolno zasebnostjo, z lokalnim šifriranjem in brez oglasov.

Androidify Androidify z najnovejšo Googlovo tehnologijo in odprtokodno zasnovo pomaga ustvariti edinstvenega androidnega robotka na podlagi opisa.

Kountly Kountly je števec, s katerim spremljamo čas, ki nas čaka do različnih dogodkov, rojstnih dni, počitnic, obletnic in drugih pomembnih trenutkov.

LifeWidget LifeWidget je lebdeči pripomoček za sledenje pomembnim trenutkom v različnih časovnih oblikah.

Beyond Budget BB ponuja ustvarjanje proračuna po meri, sprotno spremljanje stroškov in jasen vpogled v finance z enostavno in motivacijsko zasnovo.

SaveUp Varčevanje ni nikoli lahko, a evri lažje letijo na kup z aplikacijo SaveUp, ki nam pomaga določiti cilje in organizirati lastne finance.

Floating Notes Lebdeča beležnica je kot nalašč za hitro zapisovanje informacij, ki so lahko vidne tudi med gledanjem filmov ali igranjem iger.

Grain Filmska fotografija z lastnimi učinki in s predogledom v živo omogoča hitro zajemanje, lokalno obdelavo in čist potek dela.

Virtual Shuffle Virtual Shuffle naročnikom storitve Spotify Premium dostavi pravo naključno predvajanje pesmi s priljubljene pretočne storitve.

Bass Booster Pro Program okrepi nizke tone telefona in izboljša zvok v slušalkah, zvočnikih ali avtu ter poskrbi za maksimalno glasbeno doživetje.

TED Tumblewords Blagovna znamka, ki je znana po zanimivih govorcih, predstavlja igro sestavljanja besed z drsenjem prsta po mreži črk.

Ninja Arashi 2 Nadaljevanje akcijske igre Ninja Arashi nas postavi pred še hujše pasti, težje sovražnike in temačnejše izzive.

Punch TV Punch TV je borilna igra, ki se ji lahko zoperstavimo sami ali pa se v njej pomerimo z igralci z vsega sveta.

Spider Fuser V avanturi odprtega sveta mesta Starfall City smo v vlogi človeka pajka, ki snema svoja superjunaška dejanja.

Najbolj brano

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • <span><span>Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek</span></span>

    Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

    Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah. 

    novice
    Objavljeno: 17.10.2025 08:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov