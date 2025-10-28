Naš izbor na Androidu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Shizuku Aplikacija omogoči napredne zmožnosti telefona, ki so običajno dostopne zgolj uporabnikom s korenskim dostopom.

Hype Launcher Hype je lahek, čist in odziven zaganjalnik, ki prilagodi začetni zaslon našemu stilu in poveča produktivnost.

Comfer Launcher Zaganjalnik se ponaša s hitrim odpiranjem aplikacij, z gestami in s prilagojenim vmesnikom za uporabo z eno roko.

TMPAD TMPAD omogoča uporabnikom s korenskim dostopom ali z aplikacijo Shizuku, da znižajo ločljivost iger in prilagodijo napredne grafične nastavitve.

Typi Typi z uporabo dostopnosti in ukazom ?typi povsod na napravi z Androidom omogoči umetnointeligenčne odgovore na zastavljena vprašanja.

Panda Glasovni pomočnik, ki upravlja telefon namesto nas, razume naše ukaze in omogoča prostoročno avtomatizacijo opravil.

MasterKey Digitalni sef shranjuje gesla, kartice in kripto ključe s popolno zasebnostjo, z lokalnim šifriranjem in brez oglasov.

Androidify Androidify z najnovejšo Googlovo tehnologijo in odprtokodno zasnovo pomaga ustvariti edinstvenega androidnega robotka na podlagi opisa.

Kountly Kountly je števec, s katerim spremljamo čas, ki nas čaka do različnih dogodkov, rojstnih dni, počitnic, obletnic in drugih pomembnih trenutkov.

LifeWidget LifeWidget je lebdeči pripomoček za sledenje pomembnim trenutkom v različnih časovnih oblikah.

Beyond Budget BB ponuja ustvarjanje proračuna po meri, sprotno spremljanje stroškov in jasen vpogled v finance z enostavno in motivacijsko zasnovo.

SaveUp Varčevanje ni nikoli lahko, a evri lažje letijo na kup z aplikacijo SaveUp, ki nam pomaga določiti cilje in organizirati lastne finance.

Floating Notes Lebdeča beležnica je kot nalašč za hitro zapisovanje informacij, ki so lahko vidne tudi med gledanjem filmov ali igranjem iger.

Grain Filmska fotografija z lastnimi učinki in s predogledom v živo omogoča hitro zajemanje, lokalno obdelavo in čist potek dela.

Virtual Shuffle Virtual Shuffle naročnikom storitve Spotify Premium dostavi pravo naključno predvajanje pesmi s priljubljene pretočne storitve.

Bass Booster Pro Program okrepi nizke tone telefona in izboljša zvok v slušalkah, zvočnikih ali avtu ter poskrbi za maksimalno glasbeno doživetje.

TED Tumblewords Blagovna znamka, ki je znana po zanimivih govorcih, predstavlja igro sestavljanja besed z drsenjem prsta po mreži črk.

Ninja Arashi 2 Nadaljevanje akcijske igre Ninja Arashi nas postavi pred še hujše pasti, težje sovražnike in temačnejše izzive.

Punch TV Punch TV je borilna igra, ki se ji lahko zoperstavimo sami ali pa se v njej pomerimo z igralci z vsega sveta.

Spider Fuser V avanturi odprtega sveta mesta Starfall City smo v vlogi človeka pajka, ki snema svoja superjunaška dejanja.