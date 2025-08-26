Naš izbor na Androidu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

DBMB DBMB utiša vse neznane in nezaželene klice brez sledenja ali oglasov. Samo shranjeni stiki zvonijo, ostali so le zabeleženi v zgodovini. Preprosto, varno in brez motenj.

Gator Sistemski pripomoček sprosti prostor z brisanjem predpomnilnika, odstranjevanjem odvečnih datotek, iskanjem dvojnikov in s prenosom datotek na zunanjo napravo.

Boomerang Parental Control Starševski nadzor Boomerang zagotavlja nadzor nad časom uporabe telefona, blokiranje neprimernih vsebin, sledenje lokaciji in varno brskanje.

GMWay Aplikacija pomaga osebam z ADHD zmanjšati vizualni hrup na Androidu, poenostaviti zaslon in ustvariti mirnejše, bolj osredotočeno digitalno okolje.

Copy SMS Code Copy SMS Code samodejno zazna kode preverjanja pristnosti v sporočilih in jih kopira v odložišče. Deluje povsem brez povezave in brez pošiljanja podatkov.

Linkzary Shranjevanje povezav Linkzary se ponaša s preprostim uporabniškim vmesnikom, pametnimi zbirkami, z lokalnim shranjevanjem in s čisto izkušnjo.

Incognito Calculator Tools Varnostna orodja za fotografije, videoposnetke in snemanje zvoka se skrivajo za preprosto fasado običajnega kalkulatorja.

Taskfolio Taskfolio je enostavna aplikacija za upravljanje opravil z brezhibno sinhronizacijo z Google Tasks in delovanjem brez povezave.

HabitRix HabitRix nam pomaga oblikovati nove navade ali opustiti stare z grafično obogatenim spremljanjem napredka in osebno krojenim videzom.

Cosmos Cosmos je vizualna platforma za navdih, ki ponuja odkrivanje, shranjevanje in organizacijo slik ter fotografij za oblikovanje ustvarjalnega sveta.

Arrow Arrow je minimalistična navigacijska aplikacija brez zemljevidov, v kateri izberemo cilj, sledimo puščici in ter raziskujemo brez motenj.

Mapy.com Mapy.com ponuja pohodnikom, kolesarjem in popotnikom brezplačne zemljevide za navigacijo, ki delujejo tudi brez povezave.

Hailuo AI Hailuo AI nas ob pomoči umetne inteligence postavi v čevlje režiserja, ki namesto kamere uporablja besede.

Fotoo Fotoo spremeni telefon ali tablico v pametni digitalni okvir za slike. Predvaja prilagojene diaprojekcije iz oblaka ali lokalnih virov z glasbo, učinki in urniki.

Stickman Zabavno izdelovanje animacij omogoča risanje posameznih sličic in ustvarjanje lastnih risank na telefonu.

G Dealz Iskanje najugodnejših cen PC-iger brez oglasov spremlja ponudbe tržnic Steam, Epic, GOG in drugih.

Prickle Prickle je simpatična logična igra, v kateri vodimo ježa do njegovih mladičkov. Pot predstavljajo različne stopnje s pametnimi ovirami in z izzivi različnih letnih časov.

Once Human Once Human združuje raziskovanje, gradnjo baze, obrt in boj proti mutantom v temačnem svetu, kjer za zmago ni treba plačati nič.

Game of Thrones: Kingsroad Nova igra iz sveta Igre prestolov prinaša odprt svet, tri unikatne razrede in taktične boje z izmikanjem in napadi.

Soccer Stars Večigralska nogometna igra omogoča tekmovanja proti najboljšim klubom, ki jih upravljajo prijatelji na internetu.