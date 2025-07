Naš izbor na Androidu

Senior Launcher Senior Launcher je preprost zaganjalnik za starejše, ki navduši z velikimi ikonami, jasnim vmesnikom in s prilagoditvami brez naprednejšega znanja.

Right Dialer Right Dialer ponuja varno izkušnjo klicanja brez oglasov, z integracijo sporočil, s hitrim izbiranjem številk, podporo za dve SIM kartici in podobo po meri.

Right Contacts Edina prava zamenjava za Googlove stike se imenuje Right Contacts in omogoča varno ter pregledno upravljanje stikov.

LiveLoop Živa in dinamična ozadja LiveLoop se ponašajo z visoko ločljivostjo in edinstvenim navdihom, ki je na voljo brezplačno.

RadiusLocker Odprtokodni RadiusLocker telefon samodejno zaklene in onemogoči odklepanje, če se z njim povezana ura oddalji.

Oceans of AI Oceans of AI združuje več kot 2.500 brezplačnih umetnointeligenčnih orodij za pisanje, SEO, umetnost, glasbo, družbena omrežja in več.

Flip Clock Minimalistična ura s prikazom preklapljanja časa vključuje Pomodoro časovnik za fokus, svetovno uro z vremenom in pripomočke za domači zaslon.

ReminDo-GPT Umetnointeligenčna aplikacija za opomnike in alarme ReminDo-GPT se ponaša z enostavnostjo in doslednostjo.

Any Command Programski pripomoček telefon z Androidom s prenosom datotek, z nadzorom zaslona in upraviteljem opravil spremeni v zmogljiv daljinec za PC.

Automated Expense Tracker Program ob pomoči umetne inteligence samodejno spremlja stroške, račune in stanje prek SMS-ov in obvestil mobilne banke.

Dockit Znotraj ene same aplikacije omogoča skeniranje, urejanje in upravljanje dokumentov v obliki PDF.

Private Offline Journal Popolnoma zaseben dnevnik brez sledenja, oblaka ali sinhronizacije. Vse je lokalno, šifrirano in zaščiteno z geslom ali biometrijo.

ClassiPod Glasbeni predvajalnik brez oglasov oživi izkušnjo predvajalnika iPod Classic, vključno z vrtljivim menijem, lokalno glasbo, s temami in prikazom naslovnic.

Your News Aplikacija Your News omogoča nemoteno branje prilagojenih novic iz virov RSS, spletne videoteke Youtube in s spletišča Reddit.

Glit Retro urejevalnik fotografij obožuje analogne filtre, svetlobno nasičenost in tople tone, medtem ko mu za umetno inteligenco ni mar.

ReSubs Naročnine so se danes tako razpasle, da je programski upravitelj zanje nujen pripomoček slehernega telefona z Androidom.

Zoom Diving V igri Zoom Diving: Picture Chain z neskončnim približevanjem iščemo skrite manjše slike v večji.

The Mr. Rabbit Magic Show Mr. Rabbit Magic Show je skrivnostna pustolovščina z lahkotnimi ugankami in s humorjem v značilnem, sanjskem slogu.

Pup Champs Taktična nogometna miselna igra z zahtevnimi ugankami ne zahteva posebnih spretnosti, le pamet in načrtovanje.

Meow Rangers V prikupnem igranju vlog mačji junaki samodejno premagujejo sovražnike, obnavljajo mačje mesto in se učijo glasbeno obarvanih napadov.