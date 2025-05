Naš izbor na Androidu

Apple je po večletnem čakanju in zamudah končno predstavil CarPlay Ultra, naslednjo generacijo svojega avtomobilskega vmesnika, ki združuje najboljše iz sveta iPhona in avtomobilske tehnologije. Prvi avtomobilski proizvajalec, ki je uvedel to tehnologijo, je Aston Martin, ki jo je vključil v svoje modele DBX, Vantage, DB12 in Vanquish, namenjene trgom v ZDA in Kanadi. Obstoječi lastniki teh modelov z najnovejšim infotainment sistemom bodo lahko CarPlay Ultra prejeli prek programske posodobitve v prihodnjih tednih.