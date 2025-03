Naš izbor na Androidu

Auto Answer Call Auto Answer Call samodejno sprejme klic, ko telefon približamo ušesu, in omogoča enostavno upravljanje klicev brez dodatnih pritiskov ali potegov po zaslonu.

CPDT Benchmark CPDT meri hitrost branja iz lokalne shrambe in pomnilnika RAM ter rezultate primerja z drugimi napravami v vgrajeni zbirki podatkov.

Express Cleaner Express Cleaner s čiščenjem neželenih datotek, predpomnilnika, večjih videoposnetkov in nepotrebnih aplikacij prihrani prostor in omogoči boljšo zmogljivost telefona.

Octi Octi sinhronizira informacije med več Android napravami, vključno s podatki o bateriji, omrežni povezavi, nameščenih aplikacijah in možnosti izbire načina delovanja.

PixelShot Umetna inteligenca programa PixelShot zgolj z lokalno obdelavo podatkov samodejno organizira in išče posnetke zaslona.

Bluetooth Camera Shutter Daljinsko upravljanje poljubne kamere na Androidu omogoča zajem popolnih fotografij na daljavo do 30 metrov in podpira serijsko fotografiranje.

QR Friend Hitro in varno skeniranje QR-kod, brez oglasov in nepotrebnih dovoljenj, z zgodovino skeniranj ter s temnim načinom delovanja.

Evap Mail Začasni e-poštni naslovi ščitijo zasebnost in preprečujejo neželeno pošto. Evap Mail jih ponuja brez registracije in s samodejnim brisanjem sporočil.

EyeMate EyeMate nam pomaga lajšati negativne posledice uporabe zaslonov z naprednim zaznavanjem mežikanja in s spodbujanjem zdravih navad.

LaterLinks Orodje za shranjevanje, organiziranje in iskanje najljubših povezav ponuja hitro shranjevanje vsebin iz poljubne aplikacije v prilagojene imenike z zmogljivim iskanjem.

FeedDeck FeedDeck je odprtokodni bralnik virov RSS in družbenih omrežij, ki združuje novice, objave in podkaste na enem mestu, tako na mobilnih napravah kot namiznih.

DioHub DioHub predstavlja najboljšo izkušnjo razvijalske spletne platforme GitHub na mobilnih napravah, ki je za nameček odprtokodna in prilagodljiva.

Watermark Camera Fotografska aplikacija omogoča enostavno dodajanje okvirjev in vodnih žigov fotografijam, s širokim naborom stilov, prilagodljivih barv, logotipov in velikosti.

Film Simulator Film Simulator je odprtokodna aplikacija, ki nam z različnimi filmskimi stili pomaga preoblikovati fotografije do pristnega analognega videza.

Cineswipe Preprosta in elegantna aplikacija pomaga odkrivati nove filme in serije, spremljati napredek, prejemati obvestila o izdajah in analizirati navade.

Apple TV Applova aplikacija je zasnovana posebej za Android, optimizirana za pametne telefone, tablice in zložljive naprave ter ponuja vse funkcije, ki jih poznajo uporabniki Applovih naprav.

Catagrams Reševanje besednih ugank ob sproščujoči glasbi in digitalnih mucah lahko pomaga zapuščenim živalim v resničnem življenju.

Tiny Robots Robot Telly potrebuje pomoč pri reševanju dedka v pustolovščini, polni ugank, zlobnih šefov in nadgradenj.

ReLOST Sproščujoča pustolovska igra nas postavi v čevlje rudarja, ki z vedno močnejšim vrtalnikom odkriva skrite rude, redke minerale in skrivnostne pošasti.

This Chicken Got Hands Igranje jezne kokoši, ki rešuje svoja jajca pred zlobnim kmetom, je polno kaosa, v katerem se je užitek prepustiti toku.